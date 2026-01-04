Confira os shows de artistas do Brasil confirmados em Portugal neste ano

Nos primeiros dias deste novo ano, já é possível afirmar que Portugal voltará a ser um destino certo para shows de artistas do Brasil. O ano de 2025 ia longe de acabar e as primeiras confirmações já surgiram. A cada semana, mais nomes são anunciados, dos ritmos mais variados. O DN Brasil preparou uma lista para já anotar na agenda.JaneiroIvan Lins - 17 de fevereiro no Casino Estoril.FevereiroJorge Aragão - 04 de fevereiro no Casino Estoril.Maiara e Maraísa - 06 de fevereiro, no Pavilhão Rosa Mota do Porto. No dia 07 de fevereiro será no Campo Pequeno, em Lisboa.Lucas Lucco - 06 de fevereiro no LX Factory, em Lisboa. No dia 07 de fevereiro é a vez de Gondomar, no Espaço Multiusos.Sessa - 06 de fevereiro na Casa Capitão em Lisboa e 07 de fevereiro no auditório de Espinho.Sidney Magal - 08 de fevereiro no Casino Estoril.Mari Fernandez e Xand Avião no Festyvibe - 28 de fevereiro, no MEO Arena, em Lisboa.MarçoBruno e Marrone - 07 de março em Lisboa, no Campo Pequeno e 08 de março no Super Bock Arena, no Porto.Dilsinho - 27 de março no Coliseu de Lisboa e 29 de março no Coliseu do Porto Ageas. Chico César - Várias cidades portuguesas entre 14 e 21 de março, incluindo Lisboa, Porto e Ponta Delgada.IRA! - 19 de março, no Hard Club do Porto e no dia 22 em Lisboa, no LAV.AbrilDominguinho - 02 de abril, no Coliseu Ageas do Porto e 04 de abril no Casino Estoril.Gilberto Gil - 10 de abril, no Colisei Ageas do Porto.Lagum - 17 de abril no Hard Club do Porto e 18 de abril em Lisboa, no LAV.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!MaioLulu Santos no Coala Festival - 30 e 31 de maio - a organização ainda não divulgou em qual data o artista atua.JunhoBaco Exu do Blues - 20 de junho, no Coliseu do Porto AGEAS e 26 de junho, no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras.OutubroDjavan - 11 de outubro no MEO Arena, em Lisboa.Alceu Valença - 30 de outubro no Coliseu em Lisboa, 31 de outubro em Coimbra e 01 de novembro no Coliseu do Porto.NovembroRubel - Coliseu de Lisboa dia 13, Coliseu do Porto no dia 19 e no Convento São Francisco, em Coimbra, no dia 21.Esta agenda será atualizada quando mais confirmações forem anunciadas.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..FestVybbe volta a Lisboa em fevereiro com edição na MEO Arena.Turnê de celebração dos 80 anos de Alceu Valença passa por Portugal em 2026