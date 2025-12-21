Dilsinho anuncia retorno a Portugal com dois shows em março de 2026

2025 vai chegando ao fim e os artistas brasileiros já estão com datas marcadas para apresentações em Portugal em 2026. Entre eles está Dilsinho, que retorna ao país em 2026 para dois shows em nome próprio no mês de março do próximo ano, quando se apresenta no Coliseu de Lisboa e no Coliseu do Porto. Os ingressos já estão à venda. Dilsinho começou a cantar e compor ainda adolescente, aos 13 anos. Em 2009, formou o grupo Para de Kaô, que antecedeu seu primeiro álbum solo, lançado em 2014 e impulsionado por sucessos como “Refém”, “Trovão”, “Péssimo Negócio” e “Diferentão”.Nos últimos anos, o artista ampliou sua presença no mercado internacional, lançou projetos de grande repercussão como os DVDs Terra do Nunca e Open House, e viu a série Diferentão ultrapassar 450 milhões de streams e render disco de ouro. Dilsinho fortaleceu ainda mais sua relação com o público lusófono ao gravar com David Carreira e, em 2024, tornou-se o primeiro artista de pagode a subir ao palco do Rock in Rio Lisboa. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em 2025, lançou Pagode do Diferentão 2 e participou de Leva Tudo, parceria com o duo Calema que o levou ao Estádio da Luz, em Lisboa. Considerado um dos principais nomes da nova geração do pagode, o cantor carioca acumula mais de uma década de carreira, nove álbuns lançados, 3,7 bilhões de visualizações no YouTube, 13 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 8,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.Os ingressos custam a partir de €40, com setores como plateia, balcão e galeria por €40, e camarotes variando entre os €40 e €50, dependendo da localização e do número de lugares. A apresentação em Lisboa acontece no dia 27 de março no Coliseu de Lisboa, enquanto o show no Porto será no dia 29 de março no Coliseu do Porto Ageas. A abertura das portas está prevista para as 20h, com início às 21h.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Paulinho da Viola. “O samba não acaba porque o povo não deixa”.Gilberto Gil se despede de Portugal com show no Porto em abril