Gilberto Gil se despede de Portugal com show no Porto em abril

No dia 10 de abril, será a última vez que Aquele Abraço vai ecoar ao vivo em Portugal na voz de Gilberto Gil. A cidade do Porto foi incluída na turnê de despedida do cantor brasileiro. O show será no icônico Coliseu, a partir das 21h00, e promete casa cheia.A venda de ingressos começou na manhã desta sexta-feira, 19 de dezembro. Em poucos minutos, os bilhetes de 50 euros, para o balcão popular central, foram esgotados. Os valores variam entre 25 e 75 euros.O concerto integra o calendário "Tempo Rei – Última Turnê", que percorre várias cidades brasileiras e de outros países como parte da despedida dos dos palcos do artista, que tem 82 anos. Gilberto Gil é um dos maiores nomes da música popular brasileira e é conhecido no mundo todo.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Gilberto Gil In Concert chega à Europa em 2026 com apenas quatro concertos, e Portugal não poderia ficar de fora. No dia 10 de abril, Gilberto Gil sobe ao palco do Coliseu Porto Ageas para um concerto único, que celebra a música e a poesia do artista universal que é Gilberto Gil", destaca o Coliseu do Porto.O artista esteve em Portugal em outubro de 2023, quando recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa. O brasileiro definiu o momento como "um gesto de amor, encharcado de afeto e carinho desse Portugal, que estreita os laços entre povos irmãos e culturas contíguas".