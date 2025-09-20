Novo projeto brasileiro 'Dominguinho' faz turnê internacional e passa por Lisboa e Porto

Portugal está incluído na turnê internacional do grupo Dominguinho, novo projeto dos artistas João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê. As apresentações internacionais estão programadas para março e abril de 2026.Em Portugal, a primeira parada será no Porto, no dia 2 de abril, no Coliseu Ageas. Dois dias depois, a região de Lisboa recebe o show no Casino Estoril, no dia 4 de abril. “Uma celebração da nossa essência em formato acústico, cruzando fronteiras e levando nossa boa música para diversos palcos”, definem os artistas.O projeto Dominguinho é relativamente recente, lançado em abril deste ano no Brasil. O formato é acústico, no estilo forró, e inclui músicas inéditas como Flor, além de releituras de outros artistas, como Pontes Indestrutíveis, de Charlie Brown Jr. O trio define Dominguinho como uma “experiência musical”: “Não é só um novo álbum, é uma experiência. Uma pausa. Um respiro. Um convite para ouvir com calma”. O álbum já ultrapassou 50 milhões de reproduções no Spotify.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Na mesma turnê, os artistas brasileiros passarão por Bélgica, Holanda, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Suíça, Irlanda e Itália. Mestrinho, integrante do grupo, realizou dois shows em Lisboa recentemente.Apesar de ainda faltarem alguns meses para o fim de 2025, outros artistas do Brasil já têm Portugal na agenda para o próximo ano. É o caso da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, que se apresenta no país para dois shows em fevereiro de 2026 e do artista Lucas Lucco.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Henrique e Juliano marcam show em Lisboa e no Porto.Maiara e Maraísa estarão em turnê por Portugal