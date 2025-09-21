Lucas Lucco volta a Portugal após três anos

A menos de três meses para o fim de 2025, a agenda de shows de artistas brasileiros em Portugal para o próximo ano começa a ganhar forma. Em fevereiro, mais um nome do Brasil desembarca no país para se apresentar: Lucas Lucco faz show em Lisboa no dia 6 de fevereiro, no LX Factory. No dia seguinte, o cantor segue para o Norte, com apresentação em Gondomar, no espaço Multiusos.Os ingressos já estão à venda online, com preços a partir de 25 euros. A última passagem do artista por Portugal foi em 2023 e, antes disso, em 2019 — quando lotou o Coliseu dos Recreios.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Lucas Lucco lançou seu primeiro álbum em 2013, Nem Te Conto, período em que suas músicas começaram a estourar nas rádios e a dominar as playlists de festas sertanejas pelo Brasil. No ano seguinte, veio o álbum Tá Diferente, que inclui o hit Toda Toda, em parceria com o funkeiro MC Pikeno — uma das faixas mais tocadas daquele ano.Apesar de ter iniciado a carreira no sertanejo, Lucas sempre transitou por outros gêneros, gravando com artistas de forró, hip hop, funk e pop. Um dos exemplos é a música Paraíso, parceria com Pabllo Vittar.Seu trabalho mais recente é o álbum Em Casa, de 2020, no qual regravou clássicos de diferentes estilos musicais, como Um Dia Te Levo Comigo, da dupla Jorge & Mateus, e Apenas Mais Uma de Amor, de Lulu Santos.No início de 2026, também está confirmada a turnê da dupla sertaneja Maiara e Maraísa. As brasileiras estarão Porto no dia 06 de fevereiro, no pavilhão Rosa Mota. Na noite seguinte, será a vez de Lisboa, com apresentação no Campo Pequeno.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Ana Castela está de volta para dois shows em Portugal.Henrique e Juliano marcam show em Lisboa e no Porto