FestVybbe volta a Lisboa em fevereiro com edição na MEO Arena

Depois de uma primeira edição em Portugal em 2025, o FestVybbe já tem data marcada para retornar ao país. No próximo ano, o festival ocorre no dia 28 de fevereiro de 2026, na MEO Arena, em Lisboa. A festa terá uma produção de maior dimensão e mantendo o foco na música brasileira, em especial nos ritmos ligados ao forró e à cena nordestina.Assim como no ano passado, o próximo cartaz reúne os artistas Xand Avião, Nattan, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim e Léo Foguete, nomes que vêm acumulando grande popularidade no Brasil e junto do público residente em Portugal. As apresentações são individuais, mas o formato do festival inclui também encontros em palco e colaborações entre os artistas ao longo da noite.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Criado no Brasil, o FestVybbe tem como proposta aproximar artistas que dividem trajetórias, repertórios e público, apostando numa experiência contínua, sem divisões rígidas entre concertos. A fórmula vem sendo sido replicada em grandes arenas brasileiras e começa a ganhar espaço também em palcos internacionais, como Portugal pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, o festival passou por Porto e Lisboa, com datas na Super Bock Arena e no Sagres Campo Pequeno. Por enquanto, a edição de 2026 está concentrada apenas em uma única noite, em Lisboa. Os ingressos entre os €35 e os €67 e podem ser adquiridos através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Novo projeto brasileiro 'Dominguinho' faz turnê internacional e passa por Lisboa e Porto.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira