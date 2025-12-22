Chico César celebra 30 anos de álbum histórico com turnê por Portugal

Um dos grandes nomes da música brasileira, Chico César estará em Portugal em março de 2026 para celebrar os 30 anos de Aos Vivos, álbum de estreia lançado em 1995 que marcou o início da sua trajetória discográfica. A turnê portuguesa passa por cinco cidades e já tem ingressos disponíveis para venda. Em palco, Chico César apresenta o repertório de Aos Vivos na sequência original, revisitando canções como “Beradêro”, “Mama África”, “À Primeira Vista”, “Saharienne”, “Mulher Eu Sei” e “Clandestino”, além de temas de outros momentos da carreira incluídos no bis. Gravado ao vivo, apenas com voz e violão, o álbum se tornou rapidamente um dos discos mais emblemáticos da música popular brasileira e projetou o nome do artista da Paraíba no Brasil e no exterior.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNascido em Catolé do Rocha, no interior da Paraíba, em 1964, Chico César formou-se em jornalismo antes de se dedicar integralmente à música. Radicado em São Paulo desde o início da década de 1990, construiu uma obra marcada pelo diálogo entre ritmos brasileiros, poesia autoral e referências afro-diaspóricas, com álbuns como Cuscuz Clã, Beleza Mano, Mama Mundi, Respeitem Meus Cabelos, Brancos, Estado de Poesia, O Amor é um Ato Revolucionário e Vestido de Amor, além de parcerias como Ao Arrepio da Lei, com Zeca Baleiro.A relação com o público português é antiga e foi renovada mais recentemente em 2023, quando o músico se apresentou no Festival de Músicas do Mundo (FMM), em Porto Covo. Na ocasião, César emocionou - na mesma medida que animou - o público na cidade da costa alentejana. A turnê Aos Vivos passa por Portugal entre 14 e 21 de março de 2026, com shos no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, no dia 14 (21h30, ingressos a partir de 18,50 €), na Casa da Música, no Porto, no dia 16 (21h, desde 30 €), no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no dia 18 (21h, entre 20 € e 35 €), no Teatro Municipal da Guarda, no dia 20 (21h30, desde 7,50 €), e no Cine-Teatro de Estarreja, no dia 21 (21h30, desde 10 €).Mais detalhes e informações sobre a venda dos ingressos podem ser encontrados através do site oficial do artista. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Paulinho da Viola. “O samba não acaba porque o povo não deixa”