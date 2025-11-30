DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Artista brasileiro Sessa apresenta nova turnê em Portugal em fevereiro de 2026
Músico paulista lança “Pequena Vertigem de Amor” em novembro e faz shows em Lisboa e Espinho no início do próximo ano.
O músico paulistano Sessa estará em Portugal em fevereiro de 2026 com a turnê do álbum Pequena Vertigem de Amor, que chegou às plataformas este mês. O artista, conhecido por misturar MPB, soul e psicodelia, se apresenta na Casa Capitão, em Lisboa, no dia 6 de fevereiro, e no Auditório de Espinho, no 7 de fevereiro.

O novo disco sucede os elogiados Grandeza (2019) e Estrela Acesa (2022), e traz composições que exploram temas como a paternidade, em arranjos que unem soul americano e a MPB dos anos 1970. Segundo o próprio músico, o som de Pequena Vertigem de Amor é “mais noturno, aberto, torto e funkeado”, com influências que vão de Shuggie Otis, Roy Ayers e Sly Stone a Erasmo Carlos, Tim Maia e Hyldon.

Natural de São Paulo, Sérgio Sayeg — nome verdadeiro de Sessa — iniciou a carreira como guitarrista e cofundador da banda Garotas Suecas, em 2005. Depois de se mudar para Nova York, integrou várias bandas locais antes de apostar na carreira solo, tornando-se uma das principais vozes da nova geração da música brasileira contemporânea.

Com uma trajetória internacional já consolidada, Sessa realizou turnês em diferentes países da Europa, além dos Estados Unidos, Canadá, México e Japão. Seus shows mesclam intimismo e energia com o público, com uma sonoridade que atravessa o samba, o soul e o groove.

Os ingressos para o show em Lisboa, no dia 6 de fevereiro, já estão à venda por €16,30 no site da Casa Capitão. Para a apresentação em Espinho, no dia 7, as entradas estão disponíveis no Auditório de Espinho.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
