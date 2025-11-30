Artista brasileiro Sessa apresenta nova turnê em Portugal em fevereiro de 2026

O músico paulistano Sessa estará em Portugal em fevereiro de 2026 com a turnê do álbum Pequena Vertigem de Amor, que chegou às plataformas este mês. O artista, conhecido por misturar MPB, soul e psicodelia, se apresenta na Casa Capitão, em Lisboa, no dia 6 de fevereiro, e no Auditório de Espinho, no 7 de fevereiro.O novo disco sucede os elogiados Grandeza (2019) e Estrela Acesa (2022), e traz composições que exploram temas como a paternidade, em arranjos que unem soul americano e a MPB dos anos 1970. Segundo o próprio músico, o som de Pequena Vertigem de Amor é “mais noturno, aberto, torto e funkeado”, com influências que vão de Shuggie Otis, Roy Ayers e Sly Stone a Erasmo Carlos, Tim Maia e Hyldon.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Natural de São Paulo, Sérgio Sayeg — nome verdadeiro de Sessa — iniciou a carreira como guitarrista e cofundador da banda Garotas Suecas, em 2005. Depois de se mudar para Nova York, integrou várias bandas locais antes de apostar na carreira solo, tornando-se uma das principais vozes da nova geração da música brasileira contemporânea.Com uma trajetória internacional já consolidada, Sessa realizou turnês em diferentes países da Europa, além dos Estados Unidos, Canadá, México e Japão. Seus shows mesclam intimismo e energia com o público, com uma sonoridade que atravessa o samba, o soul e o groove. Os ingressos para o show em Lisboa, no dia 6 de fevereiro, já estão à venda por €16,30 no site da Casa Capitão. Para a apresentação em Espinho, no dia 7, as entradas estão disponíveis no Auditório de Espinho.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Shows, debates, oficinas: confira a programação paralela da exposição Complexo Brasil na Gulbenkian.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”