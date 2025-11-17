Bruno e Marrone anunciam turnê por Portugal

Foi há oito anos que a dupla Bruno e Marrone animou um show em Portugal. Em breve, a longa espera dos fãs vai terminar: os artistas farão dois concertos no país em 2026. As apresentações estão marcadas para 2026, especificamente nos dias 07 de março, em Lisboa, e 08 de março, no Porto.Os shows fazem parte da turnê europeia dos sertanejos, que também passará por Luxemburgo, Bruxelas e Londres, antes da chegada a Portugal, onde encerram a etapa europeia. As vendas dos ingressos começarão em breve, segundo anúncio feito pela dupla nas redes sociais.Os locais exatos das apresentações ainda não foram revelados. No último show em Lisboa, Bruno e Marrone lotaram o Coliseu dos Recreios, uma das casas mais prestigiadas do país.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A dupla começou a cantar profissionalmente em 1990, consolidando-se como um dos principais nomes da geração sertaneja ao longo dos anos. A projeção aumentou em 2000, com o lançamento do hit Dormi na Praça, que alcançou o topo das paradas de rádio e levou Bruno e Marrone a ser uma presença na televisão e no circuito de grandes eventos.Em 2022, impulsionada pelo legado dessa canção, a dupla venceu o Latin Grammy de Melhor Álbum de Música Sertaneja, além de acumular diversos outros prêmios ao longo da carreira. Entre os seus sucessos mais conhecidos estão Choram as Rosas, Por um Minuto, Vida Vazia e Ligação Urbana.Nos últimos anos, além de manter esses clássicos no repertório, Bruno e Marrone têm investido em parcerias com artistas sertanejos da nova cena. Atualmente, Movimento Sutil, colaboração com a dupla Matheus e Kauan, é a música mais ouvida deles no Spotify. Entre os lançamentos recentes, destaca-se Rivanava, parceria com o cantor Evoney Fernandes, que transita entre gêneros como brega, forró e piseiro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Roberta Miranda celebra 40 anos de carreira com shows em Portugal.Maiara e Maraísa estarão em turnê por Portugal