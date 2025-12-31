Turnê de celebração dos 80 anos de Alceu Valença passa por Portugal em 2026

"80 Girassóis". É este o nome da próxima turnê europeia de Alceu Valença, que vai celebrar 80 anos de vida em 2026 e irá circular por oito países e onze cidades do Velho Continente. O roteiro inclui três apresentações em Portugal e marca o retorno de um dos nomes mais populares da música brasileira aos palcos portugueses com um espetáculo que percorre diferentes fases de sua consagrada carreira.A turnê começa no dia 28 de outubro, em Dublin, na Irlanda, e chega a Portugal na sequência, com show no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 30 de outubro, seguido por apresentações no Convento de São Francisco, em Coimbra, no dia 31, e no Coliseu do Porto, no dia 1º de novembro. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppDepois, o cantor segue para Bruxelas, Amsterdã, Londres, Paris, Genebra, Zurique e Berlim, onde encerra a série de shows no dia 13 de novembro. No repertório, o público vai encontrar canções que marcam gerações até hoje, como “Anunciação”, “Belle de Jour”, “Tropicana”, "Como Dois Animais”, “Cabelo no Pente”, “Coração Bobo” e “Cavalo de Pau”.O espetáculo passa ainda pelo universo cultural de Recife e Olinda, com referências ao frevo, ao maracatu e às cirandas, ritmos presentes na trajetória de Alceu dentro e fora dos palcos. A parte visual do show é assinada por Rafael Todeschini e acompanha o imaginário já associado à obra do cantor.Vale lembrar que Alceu Valença tem relação de longa data com a terrinha. O pernambucano é outro dos brasileiros que divide sua vida entre o Brasil e Portugal e falou ao DN Brasil sobre ser um apaixonado por Lisboa em sua última turnê por aqui. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Alceu Valença é mais um dos brasileiros que divide a vida entre Portugal e o Brasil