Hora da saideira: última turnê de Jorge Aragão passa por Portugal no início de fevereiro

Quem mora em Portugal e ainda não viu um show do sambista Jorge Aragão ao vivo terá a última oportunidade para o fazer no início do próximo ano. O cantor e compositor brasileiro retorna a terrinha em fevereiro de 2026 para um show no Casino Estoril, integrado na turnê que assinala os seus 50 anos de carreira. A apresentação está marcada para o dia 5 de fevereiro, às 21h, no Salão Preto e Prata. O show faz parte daquela que o artista anuncia como a sua última turnê de seu longo percurso na música..Depois de ter passado por Lisboa em junho deste ano, numa participação especial numa roda de samba intimista, Jorge Aragão volta agora ao país com um espetáculo em nome próprio, num formato mais clássico. Em palco, o músico revisita o estas mais de cinco décadas, marcado por uma extensa discografia e por canções que se tornaram referências do samba brasileiro.Ex-integrante do grupo Fundo de Quintal, Aragão construiu uma carreira sólida tanto como intérprete quanto como compositor. É autor de temas como "Vou Festejar", "Malandro", "Coisa de Pele", "Lucidez" e "Coisinha do Pai", músicas gravadas por diferentes gerações de artistas e que ajudaram a moldar o samba urbano a partir dos anos 1980.Reconhecido pela escrita direta e por essa ligação às tradições das rodas de samba, o músico mantém uma presença regular em Portugal, onde reúne público fiel, especialmente, é claro, entre a comunidade brasileira, mas também portugueses.Os ingressos para o show de Jorge Aragão no Casino Estoril custam entre €45 e €90 e já estão disponíveis para venda. As entradas podem ser adquiridas através deste link.