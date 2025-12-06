Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira

O ano de 2025 vai chegando ao fim e a agenda de artistas brasileiros em Portugal vai ganhando forma para o 2026 que aí vem. Um dos mais recentes a anunciar presença na terrinha foi Djavan, que volta a Portugal no dia 11 de outubro de 2026 para um show na MEO Arena, em Lisboa. A apresentação faz parte da turnê internacional “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”. Será a comemoração que marca meio século de uma das trajetórias mais influentes da música brasileira e traz um repertório inteiramente dedicado aos clássicos.O espetáculo reúne pelo menos 25 músicas que percorrem toda a discografia do artista. No palco, o público poderá ouvir temas como Oceano, Um Amor Puro, Eu Te Devoro, Se…, Flor de Lis, Açaí e Samurai. A direção artística é assinada por Gringo Cardia, com equipe técnica formada por Césio Lima, Mari Pitta e Sérgio Almeida. Djavan será acompanhado por uma banda de nove músicos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Desde o lançamento de A Voz, o Violão, a Música de Djavan (1976), o cantor alagoano tornou-se um dos nomes centrais da MPB, conhecido pela fusão de influências do pop, jazz, música africana e latina, aliada a uma escrita melódica singular. Ao longo da carreira, lançou mais de 20 álbuns, venceu um Grammy Latino e colaborou com artistas como Stevie Wonder, Caetano Veloso e Maria Bethânia.A turnê de 2026 revisita essas cinco décadas de sucessos que consolidaram Djavan como uma das vozes mais marcantes da música brasileira cantada em português. Os ingressos começaram a ser vendidos em pré-venda exclusiva pela FNAC na última sexta-feira, 5 de dezembro e seguem disponíveis neste sábado, 6 de dezembro, com venda geral a partir de 7 de dezembro. As entradas variam entre os 30€ e 69€ e podem ser adquiridas através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Paulinho da Viola. “O samba não acaba porque o povo não deixa”