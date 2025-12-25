Lulu Santos é o primeiro brasileiro confirmado no Coala Festival 2026, em Cascais

O cantor e compositor Lulu Santos é o primeiro artista brasileiro confirmado no Coala Festival 2026, que volta a acontecer em Portugal no próximo ano. O evento, de origem brasileira, realiza a sua terceira edição em solo português nos dias 30 e 31 de maio, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. Está mantida a proposta de reunir artistas da música em língua portuguesa. Os ingressos já estão disponíveis para venda.Além de Lulu Santos, o festival anunciou também os concertos de Slow J e Bonga. Considerado uma das vozes mais influentes da música contemporânea em Portugal, Slow J apresentará o espetáculo “Afro Fado”, um dos grandes sucessos nacionais dos últimos anos, no qual cruza referências africanas e portuguesas. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Já Bonga, nome histórico da música angolana e do semba, leva ao palco um repertório marcado por mais de cinco décadas de carreira e por uma trajetória artística profundamente ligada à história cultural e política de Angola.Com uma carreira consolidada desde os anos 1980, Lulu Santos soma dezenas de sucessos que atravessaram gerações no Brasil, como “Apenas Mais Uma de Amor” e “Um Certo Alguém”. O artista iniciou o seu percurso na banda Vímana e se tornou um dos nomes mais populares e influentes da música brasileira, com forte presença também junto do público português.Criado no Brasil, o Coala Festival chegou a Portugal em 2024, ano em que celebrou uma década de existência no país de origem. Desde então, o evento se consolidou no calendário cultural português, tendo recebido cerca de 40 mil pessoas nas duas primeiras edições - e o DN Brasil esteve lá, como não poderia ser diferente.Pelo palco de Cascais já passaram nomes como Gilberto Gil, Jorge Ben, Ney Matogrosso, Liniker, Xande de Pilares, Criolo, Carminho, António Zambujo e Ana Lua Caiano, entre artistas do Brasil, de Portugal e de países africanos de língua portuguesa.A curadoria artística da edição de 2026 é assinada por Gabriel Andrade, um dos fundadores do festival, e pelo músico e escritor angolano Kalaf Epalanga. Os ingressos para a terceira edição já estão disponíveis para venda através deste link, com entradas que variam entre os €72 e os €150. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Coala em Portugal: um festival para os brasileiros chamarem de seu.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”