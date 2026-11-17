Iniciado em abril deste ano, o projeto-piloto para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para brasileiros no exterior contabiliza 1.110 documentos confeccionados para cidadãos em Portugal. Nestes primeiros seis meses, "o projeto permitiu validar procedimentos, sistemas, fluxos operacionais e mecanismos de atendimento remoto, além de proporcionar uma experiência inédita de emissão da identidade nacional brasileira fora do território nacional", explica o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ao DN Brasil.Realizado pela PCDF, pelo Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos e pelo Itamaraty, o projeto elegeu o consulado-geral do Brasil em Lisboa para o início das operações e, em junho, foi expandido para o posto de Assunção, capital do Paraguai. De acordo com a PCDF, "como se trata de um projeto-piloto, os resultados operacionais e a demanda observada vêm sendo monitorados continuamente pelas instituições envolvidas, de modo a subsidiar futuras etapas de expansão e aperfeiçoamento do serviço".A polícia confirma a expansão para mais dois países nos próximos meses, "porém ainda não há definição formal das localidades nem cronograma aprovado para implantação. As decisões sobre eventuais ampliações dependerão das avaliações técnicas e administrativas em andamento", ressalta..Como funcionaPara solicitar a carteira, é preciso, primeiro, agendar o serviço, através do portal da PCDF. A demanda tem sido alta, reforça a entidade, com reclamações por parte de alguns cidadãos sobre a dificuldade para conseguir fazer a marcação. "O que tem ocorrido é que a procura pelo serviço tem sido significativamente superior à quantidade de vagas disponíveis. Em semanas com cinco dias úteis de atendimento, são disponibilizadas aproximadamente 45 vagas, as quais costumam ser integralmente preenchidas em curto espaço de tempo após sua abertura", explica. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Estamos cientes da elevada demanda e acompanhamos permanentemente os indicadores operacionais, os relatos dos usuários e o comportamento da plataforma de agendamento", informa a polícia, que deixa também um aviso: as vagas para atendimento em Lisboa são disponibilizadas semanalmente, às quintas-feiras, às 16h (horário de Portugal), "além de eventuais vagas extraordinárias decorrentes de cancelamentos ou indeferimentos de solicitações".Caso o cidadão acesse o portal e não veja a indicação do posto consular de Lisboa, "não significa suspensão, encerramento ou indisponibilidade permanente do serviço", apenas que, naquele momento, não há mais atendimento disponível.Uma vez marcado o serviço, é preciso ir presencialmente ao consulado para o atendimento no tótem. Equipado com duas câmeras, o equipamento faz a recolha de dados biométricos do cidadão e é operado à distância por um policial civil em Brasília.Os valores são iguais aos praticados no Brasil. A 1ª via do documento em papel é gratuita. Já o cartão custa 84 reais. O pagamento é feito com cartão de crédito ou pix.Importância do documentoEm vigor no Brasil desde 2024, a nova CIN dá acesso a todos os serviços disponíveis no portal gov.br, como as assinaturas digitais de documentos, questões de aposentadoria, como fazer a prova de vida.Além disso, existem dois prazos importantes:Até 2028, todos os brasileiros que recebem benefícios sociais terão que ter a nova carteira de identidade para acessar estes subsídios.Até 2032 os antigos RG em papel, emitidos por secretarias de segurança estaduais, vão deixar de ser válidos.Reveja a reportagem sobre o lançamento.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pagamentos no consulado do Brasil em Lisboa vão poder ser feitos com Pix.Adeus carimbos no passaporte. Portugal implementa 100% de biometria nos aeroportos.Consulado do Brasil garante que nova impressão de passaportes não vai atrasar entregas em Lisboa