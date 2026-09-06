Os famosos carimbos no passaporte, que são vistos como uma coleção de memórias de viagem, acabaram de vez para quem chega a Portugal. O novo sistema eletrônico de fronteiras, chamado de "Sistema de Entrada/Saída" (EES, na sigla em inglês) foi implementado de forma total este domingo, 06 de setembro.Foram meses de fases de testes e ajustes, após os primeiros meses com longas filas para quem chegava do Espaço Schengen, como o jornal já revelou. A situação não ocorreu mais, no entanto, o Governo antecipa que "poderão verificar-se maiores tempos de espera, sobretudo nos voos não-Schengen".O Executivo garante que "está a acompanhar permanentemente o funcionamento do sistema e a trabalhar na melhoria dos procedimentos e das soluções tecnológicas". O objetivo é "tornar os processos mais eficientes e rápidos, sem comprometer o rigor necessário no controlo das fronteiras".Os carimbos são substituídos por pelo registro dos dados biométricos, como a foto e impressões digitais. A primeira passagem pela fronteira após a entrada em funcionamento do sistema, o viajante tem seus dados registrados com a imagem do rosto e as impressões digitais coletadas pelas autoridades de fronteira. Em viagens posteriores, esses dados poderão ser apenas verificados. A medida faz parte das mudanças na União Europeia (UE) para reforçar o controle das fronteiras.O sistema registra informações do documento de viagem, como nome, data de nascimento e nacionalidade, além da data e do local de cada entrada e saída. Os dados coletados dos passageiros ficam disponíveis em toda a UE. A iniciativa possibilita identificar, por exemplo, quando um viajante passou dos 90 dias em um país da UE e tenta ir para outro, mecanismo muitas vezes utilizado na imigração sem visto. O EES é utilizado em 29 países europeus. Irlanda e Chipre não utilizam o sistema e continuam carimbando os passaportes manualmente.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O corredor e a cela de espera: quando a fronteira não abre no Aeroporto de Lisboa.Sala de audiências para imigrantes barrados no aeroporto atrasada mais uma vez