Pagamentos no consulado do Brasil em Lisboa vão poder ser feitos com Pix
Foto: Bruno peres / Agência Brasil
Diplomacia BR

Pagamentos no consulado do Brasil em Lisboa vão poder ser feitos com Pix

Novidade estreia ainda em novembro, depois de autorização do Itamaraty. Lisboa lidera projeto-piloto, que segue para Buenos Aires, na Argentina, e deve ser expandido para postos consulados pelo mundo.
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O consulado-geral do Brasil em Lisboa vai passar a aceitar pagamentos via Pix para diversos serviços disponíveis aos cidadãos brasileiros. A novidade vai começar ainda este mês de novembro, confirmou a entidade ao DN Brasil.

O procedimento precisa ser autorizado pelo Itamaraty e o pedido foi feito meses atrás. O posto de Lisboa vai assumir a liderança do projeto-piloto para que o Pix seja implementado nas repartições consulares brasileiras, sendo o primeiro no mundo a aceitar o modo de pagamento mais popular entre os brasileiros na atualidade. Além da capital portuguesa, o consulado de Buenos Aires, na Argentina, também participa nesta primeira fase.

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Os detalhes técnicos ainda vão ser divulgados, mas a expectativa é de que serviços como emissão de passaporte, certidões e outros registros necessários para quem vive em Portugal possam ser pagos com Pix.

Pelo número de cidadãos que tem sob a sua jurisdição, mais de 360 mil brasileiros, o consulado-geral em Lisboa tem sido frequentemente escolhido para lançar projetos relacionados à diplomacia brasileira mundo afora. Em uma das ações mais recentes, em maio, uma parceria entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Itamaraty e a Polícia Civil do Distrito Federal habilitou brasileiros na capital portuguesa a fazerem a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional através de um terminal de atendimento implantado no consulado.

Além disso, o Pix segue como modo de pagamento em expansão internacional. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o Banco Central (BC) está trabalhando para interligar o sistema a TIPS, a plataforma de pagamentos instantâneos da Europa. Por enquanto, de acordo com o BC está operacional em oito países: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha e França.

Nestes casos, a funcionalidade é possível por meio de parcerias entre instituições financeiras, fintechs e empresas de câmbio autorizadas, que habilitam o sistema. Em Portugal, o modo de pagamento do Brasil começou a ser disponibilizado em finais de 2024, com expansão até hoje. O Pix está presente em grandes superfícies comerciais do país, como a rede de supermercados Continente, as lojas do shopping El Corte Inglés, sapatarias, farmácias e vários outros tipos de estabelecimentos.

Até o fim do ano, conforme o DN Brasil já antecipou, o sistema deverá ser integrado ao MB Way, o método de pagamento instantâneo mais popular entre os portugueses.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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