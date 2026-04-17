Radar DN Brasil

Veja como vai ser feita a emissão da nova carteira de identidade para brasileiros no exterior

Portugal foi o país escolhido para o teste do serviço, que já está disponível para agendamento no portal E-Consular. Totem para recolha de biometria é operado por policiais civis no DF.

Brasileiros no exterior podem, a partir de agora, ter a nova carteira de identidade nacional. O projeto-piloto para a emissão do documento começou por Portugal, país escolhido pelo grande número de brasileiros residentes, mais de 500 mil regularizados segundo dados do governo português.

De acordo com a ministra da Gestão e Inovação no Serviços Públicos, Esther Dweck, que esteve em Lisboa para o lançamento do projeto, o objetivo é "dar cidadania plena" aos expatriados. Com a nova carteira, é possível ter acesso a todos os serviços disponíveis no portal gov.br, como as assinaturas digitais de documentos, e tratar de questões de aposentadoria, como fazer a prova de vida.

Até 2032, todos os brasileiros precisam ter a nova carteira, já que os antigos RG de papel vão deixar de ser válidos.
Até 2032, todos os brasileiros precisam ter a nova carteira, já que os antigos RG de papel vão deixar de ser válidos.Gerardo Santos

Além disso, a ministra destacou dois prazos imporantes. Até 2032, o antigo RG em papel, emitidos por secretarias de segurança estaduais, vai deixar de ser válido. "E antes disso, até 2028, todos os brasileiros que recebem benefícios sociais terão que ter a nova carteira de identidade, não fazia sentido a gente não facilitar a vida de quem está fora do Brasil", disse a ministra ao DN Brasil.

Para solicitar a carteira, é preciso, primeiro, agendar o serviço, através do portal E-Consular. "Uma vez que a pessoa conseguiu fazer o agendamento e submeter a sua documentação, a gente vai fazer uma análise, ver se está viável, e aí a gente confirmar o agendamento dela", explicou ao DN Brasil a diretora adjunta do Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF, Vanessa Spagnolo.

Totem que recolhe dados biométricos dos cidadãos é operado por um policial civil em Brasília, que orienta o atendimento.
Totem que recolhe dados biométricos dos cidadãos é operado por um policial civil em Brasília, que orienta o atendimento.Gerardo Santos

Um totem específico para o procedimento foi desenvolvido. Equipado com duas câmeras, o equipamento faz a recolha de dados biométricos do cidadão e é operado por um policial civil em Brasília, que conduz o atendimento.

Os valores são iguais aos praticados no Brasil. A 1ª via do documento em papel é gratuita. Já o cartão custa 84 reais. O pagamento é feito com cartão de crédito ou pix.

Segundo a ministra, em breve os consulados nas cidades de Porto e Faro também vão receber totens para dar início ao serviço, que segue, de Portugal, para Assunção, no Paraguai.

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Lançamento em Lisboa teve a presença da ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck.
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 17 de abril
Lançamento em Lisboa teve a presença da ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck.
Consulado do Brasil em Lisboa vai emitir novo modelo de Carteira de Identidade Nacional
Tecnologia
documentos
Brasileiros em Portugal
Vídeos DN Brasil
Radar DN Brasil
brasileiros em lisboa
Itamaraty
Diário de Notícias
www.dn.pt