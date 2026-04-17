Veja como vai ser feita a emissão da nova carteira de identidade para brasileiros no exterior

Brasileiros no exterior podem, a partir de agora, ter a nova carteira de identidade nacional. O projeto-piloto para a emissão do documento começou por Portugal, país escolhido pelo grande número de brasileiros residentes, mais de 500 mil regularizados segundo dados do governo português.De acordo com a ministra da Gestão e Inovação no Serviços Públicos, Esther Dweck, que esteve em Lisboa para o lançamento do projeto, o objetivo é "dar cidadania plena" aos expatriados. Com a nova carteira, é possível ter acesso a todos os serviços disponíveis no portal gov.br, como as assinaturas digitais de documentos, e tratar de questões de aposentadoria, como fazer a prova de vida..Além disso, a ministra destacou dois prazos imporantes. Até 2032, o antigo RG em papel, emitidos por secretarias de segurança estaduais, vai deixar de ser válido. "E antes disso, até 2028, todos os brasileiros que recebem benefícios sociais terão que ter a nova carteira de identidade, não fazia sentido a gente não facilitar a vida de quem está fora do Brasil", disse a ministra ao DN Brasil.Para solicitar a carteira, é preciso, primeiro, agendar o serviço, através do portal E-Consular. "Uma vez que a pessoa conseguiu fazer o agendamento e submeter a sua documentação, a gente vai fazer uma análise, ver se está viável, e aí a gente confirmar o agendamento dela", explicou ao DN Brasil a diretora adjunta do Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF, Vanessa Spagnolo..Um totem específico para o procedimento foi desenvolvido. Equipado com duas câmeras, o equipamento faz a recolha de dados biométricos do cidadão e é operado por um policial civil em Brasília, que conduz o atendimento.Os valores são iguais aos praticados no Brasil. A 1ª via do documento em papel é gratuita. Já o cartão custa 84 reais. O pagamento é feito com cartão de crédito ou pix.Segundo a ministra, em breve os consulados nas cidades de Porto e Faro também vão receber totens para dar início ao serviço, que segue, de Portugal, para Assunção, no Paraguai.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 17 de abril.Consulado do Brasil em Lisboa vai emitir novo modelo de Carteira de Identidade Nacional