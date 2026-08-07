Consulado do Brasil em Lisboa.
Consulado do Brasil em Lisboa.Foto: Reinaldo Rodrigues
Diplomacia BR

Consulado do Brasil garante que nova impressão de passaportes não vai atrasar entregas em Lisboa

O transporte será por mala diplomática e compensado pelo reforço da capacidade de atendimento ao público, explica ao DN Brasil o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, embaixador Alessandro Candeas.
Publicado a

A transferência da impressão da maioria dos passaportes do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa para a Casa da Moeda do Brasil não deverá aumentar o prazo de entrega dos documentos. Ao DN Brasil, o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, embaixador Alessandro Candeas, garantiu que o tempo adicional de transporte por mala diplomática será mínimo e compensado pelo reforço da capacidade de atendimento ao público.

"Os documentos chegarão por mala diplomática, mas a demora é mínima, e será mais do que compensada pelo tempo liberado aqui para os funcionários, que serão melhor alocados para mais validações e atendimentos presenciais no balcão", disse ao jornal. A emissão dos documentos no Brasil começou no mês passado.

Ainda de acordo com Candeas, os casos urgentes, continuarão sendo impressos no consulado. Atualmente, o Consulado-Geral em Lisboa produz entre 80 e 90 passaportes por dia, num total de 1.300 por mês só em Lisboa. Em Portugal, além da capital, a cidade do Porto também foi incluída no novo método de impressão do Itamaraty. Já o consulado de Faro continua com emissões próprias.

O projeto começou em abril deste ano nos consulados-gerais de Boston e Nova Iorque, nos Estados Unidos. Após os resultados considerados positivos, foi expandido em julho para todos os 11 postos consulares brasileiros nos EUA, além das embaixadas em Acra (Gana) e Doha (Catar) e dos consulados-gerais em Frankfurt (Alemanha) e Cidade do México, além dos dois portugueses já mencionados.

Ao DN Brasil, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) explicou que "a decisão surge num contexto de forte aumento da procura por serviços consulares". Em 2024, a rede diplomática brasileira emitiu 195.658 passaportes, enquanto em 2025 o número subiu para 274.429, um crescimento de 40%.

No primeiro semestre de 2026, já foram emitidos 188.928 passaportes, mais 26% do que no mesmo período do ano anterior. Apenas em julho, foram registados mais de 33 mil pedidos, o maior volume mensal já registrado.

O Itamaraty ainda destaca que o projeto de impressão centralizada foi concebido ainda em 2025, antes das restrições orçamentais enfrentadas este ano, e não está relacionado com essas limitações financeiras. Segundo o Governo brasileiro, nenhum posto consular ficou sem stock de material, graças às medidas de contingência adotadas para garantir a continuidade do serviço.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Consulado do Brasil em Lisboa.
Passaportes solicitados em Lisboa e Porto serão impressos no Brasil
Consulado do Brasil em Lisboa.
Procura por serviços do consulado do Brasil em Lisboa ultrapassa 50 mil pedidos em seis meses
passaporte
consulado
Brasileiros em Portugal
consulado brasileiro
passaporte brasileiro
Diário de Notícias
www.dn.pt