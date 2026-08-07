A transferência da impressão da maioria dos passaportes do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa para a Casa da Moeda do Brasil não deverá aumentar o prazo de entrega dos documentos. Ao DN Brasil, o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, embaixador Alessandro Candeas, garantiu que o tempo adicional de transporte por mala diplomática será mínimo e compensado pelo reforço da capacidade de atendimento ao público."Os documentos chegarão por mala diplomática, mas a demora é mínima, e será mais do que compensada pelo tempo liberado aqui para os funcionários, que serão melhor alocados para mais validações e atendimentos presenciais no balcão", disse ao jornal. A emissão dos documentos no Brasil começou no mês passado.Ainda de acordo com Candeas, os casos urgentes, continuarão sendo impressos no consulado. Atualmente, o Consulado-Geral em Lisboa produz entre 80 e 90 passaportes por dia, num total de 1.300 por mês só em Lisboa. Em Portugal, além da capital, a cidade do Porto também foi incluída no novo método de impressão do Itamaraty. Já o consulado de Faro continua com emissões próprias.O projeto começou em abril deste ano nos consulados-gerais de Boston e Nova Iorque, nos Estados Unidos. Após os resultados considerados positivos, foi expandido em julho para todos os 11 postos consulares brasileiros nos EUA, além das embaixadas em Acra (Gana) e Doha (Catar) e dos consulados-gerais em Frankfurt (Alemanha) e Cidade do México, além dos dois portugueses já mencionados.Ao DN Brasil, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) explicou que "a decisão surge num contexto de forte aumento da procura por serviços consulares". Em 2024, a rede diplomática brasileira emitiu 195.658 passaportes, enquanto em 2025 o número subiu para 274.429, um crescimento de 40%.No primeiro semestre de 2026, já foram emitidos 188.928 passaportes, mais 26% do que no mesmo período do ano anterior. Apenas em julho, foram registados mais de 33 mil pedidos, o maior volume mensal já registrado.O Itamaraty ainda destaca que o projeto de impressão centralizada foi concebido ainda em 2025, antes das restrições orçamentais enfrentadas este ano, e não está relacionado com essas limitações financeiras. Segundo o Governo brasileiro, nenhum posto consular ficou sem stock de material, graças às medidas de contingência adotadas para garantir a continuidade do serviço.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Passaportes solicitados em Lisboa e Porto serão impressos no Brasil.Procura por serviços do consulado do Brasil em Lisboa ultrapassa 50 mil pedidos em seis meses