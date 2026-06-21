Mais de 400 atendimentos em dois meses para emissão da carteira de identidade brasileira em Lisboa

Mais de 400 atendimentos para emissão da Carteira de Identidade Nacional foram feitos pela Polícia Civil do Distrito Federal através do tótem instalado no consulado de Lisboa desde que o projeto foi lançado, em maio.Segundo a diretora-adjunta do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, Vanessa Spagnolo, ao longo dos últimos dois meses o número de vagas diárias de atendimento aumentou e, em breve, o consulado deve ganhar mais um tótem de atendimento.O projeto que permite que brasileiros no exterior possam obter o documento é uma parceria entre Polícia Civil do DF, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e o Itamaraty, e foi lançado em Portugal pelo grande número de brasileiros residentes. A nova carteira, em vigor no Brasil desde 2024, integra os números do RG e CPF de um cidadão e facilita acesso a todos os serviços disponíveis no portal gov.br, como as assinaturas digitais de documentos, e questões de aposentadoria, como fazer a prova de vida.Até 2032, o antigo RG em papel, emitido por secretarias de segurança estaduais, vai deixar de ser válido. "E antes disso, até 2028, todos os brasileiros que recebem benefícios sociais terão que ter a nova carteira de identidade, não fazia sentido a gente não facilitar a vida de quem está fora do Brasil", disse a ministra Esther Dweck no dia do lançamento.Um totem específico para o procedimento foi desenvolvido. Equipado com duas câmeras, o equipamento faz a recolha de dados biométricos do cidadão e é operado por um policial civil em Brasília, que conduz o atendimento. Os valores do documento são iguais aos praticados no Brasil. A 1ª via do documento em papel é gratuita. Já o cartão custa 84 reais. O pagamento é feito com cartão de crédito ou pix.Depois de Lisboa, o projeto foi implantado na cidade de Assunção, no Paraguai. Em Portugal, segundo Vanessa Spagnolo, os consulados de Porto e Faro vão receber totens em breve, mas ainda não há data para a expansão do serviço.O atendimento em Lisboa ocorre de segunda a sexta-feira, das 11:00 às 13:00 e das 14:00 às 16:30 (hora local). Novas vagas são abertas todas às quintas-feiras, às 16h através deste site.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho.Passaporte brasileiro no Exterior está mais barato