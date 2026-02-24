AIMA. Títulos com vencimento em maio e junho já podem ser renovados

Os títulos de residência que vencem em maio e junho já podem ser renovados no portal online. A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) anunciou a abertura do site esta tarde, 24 de fevereiro. Trata-se de mais uma antecipação, tal como ocorreu para o mês de abril.No dia 13 de fevereiro foi liberado o portal para os documentos que perdiam validade em abril. Segundo comunicado da agência, a antecipação tem como objetivo “garantir maior eficiência nos procedimentos e reduzir ao mínimo qualquer constrangimento para os cidadãos”. No final de dezembro, a agência permitiu a renovação dos documentos que perderiam a validade em janeiro e fevereiro. Já a liberação para os títulos com vencimento em março ocorreu no dia 28 de janeiro.A renovação mês a mês foi implementada em julho do ano passado, com a criação de um portal específico. O objetivo do governo é evitar o acúmulo de autorizações de residência vencidas, como ocorreu em anos anteriores, quando mais de 374 mil imigrantes ficaram sem acesso a um método eficaz de renovação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Esse grande volume de documentos vencidos foi renovado presencialmente pela Estrutura de Missão entre julho e dezembro do ano passado. Ainda há pedidos em avaliação, enquanto outros já foram finalizados, com o envio do cartão.No entanto, persistem as críticas quanto à demora na emissão dos documentos renovados. Há relatos de pessoas atendidas em julho que ainda não receberam o título de residência, enquanto outras, atendidas posteriormente, já estão com o documento em mãos.O prazo legal para decisão e envio do título de residência renovado é de 60 dias. Apesar disso, a própria AIMA reconhece os atrasos ao criar um novo comprovante, o de “deferimento”. No entanto, como o DN/DN Brasil já revelou, esses comprovantes não têm eficácia garantida e podem não ser reconhecidos nem por entidades públicas do governo nem por instituições privadas.Há casos de pessoas impedidas de trabalhar, além de outros prejuízos financeiros causados pelo atraso na emissão da autorização de residência. O DN Brasil já questionou a agência sobre o assunto, mas não obteve resposta.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.Brasileira busca relatos de atrasos da AIMA para entrada de processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos .Pergunte ao Advogado. A AIMA não respondeu ao pedido de deferimento tácito. E agora?