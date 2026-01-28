AIMA abre portal de renovações para títulos que vencem em março

Títulos de residência que perdem validade em março deste ano já podem ser renovados. A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) abriu o portal de renovações nesta quarta-feira, 28 de janeiro. O site já estava ativo para os documentos vencidos em janeiro e fevereiro.Com mudanças recentes no sistema, é necessário criar uma nova conta para fazer o procedimento, de acordo com a explicação da agência. O imigrante precisa ir na seção "criar conta" e inserir o e-mail, o número do título de residência, data de nascimento e o Número de Inscrição na Segurança Social (NISS).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppDesde julho de 2025, a AIMA permite a renovação mês a mês, semelhante ao antigo procedimento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A diferença é que a liberação do site era trimestral. O DN Brasil sabe que o sistema será mantido assim. O objetivo é não deixar um grande número de títulos de residência perderem a validade, tal como aconteceu nos últimos dois anos. No total, mais de 374 mil imigrantes ficaram sem poder validar o documento expirado..Tribunal abre 50 vagas em concurso extraordinário para tratar mais de 124 mil de processos contra a AIMA.Já as renovações presenciais da Estrutura de Missão, para títulos de residência que venceram até 30 de junho, chegou ao fim em dezembro. A tramitação dos processos já ingressados continua.A emissão dos cartões continua com atrasos, sendo o prazo legal 60 dias. Tanto que, recentemente, a AIMA criou um "comprovativo de deferimento". No entanto, este documento não é reconhecido por várias entidades públicas e privadas, que exigem o cartão renovado.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA lança "comprovativo de deferimento" para tentar amenizar demora na entrega dos títulos de residência.AIMA muda orientação e estudantes que agora trabalham terão que refazer renovação de residência