Os pedidos e reclamações relacionados à atribuição e aquisição da nacionalidade portuguesa recebidos pelo Provedor de Justiça dispararam 177% em 2025, passando de 275 para 762 casos em apenas um ano. Em 2026, a alta continuou: 1.738 pedidos foram recebidos pelo Provedor de Justiça até 19 de agosto de 2026, mais que o dobro de todo o ano de 2025.Os dados estão no relatório anual da Provedoria de Justiça. A entidade identificou que a demora é causada por "fatores estruturais potenciadores da morosidade, muitos deles transversais a toda a Administração Pública e para os quais o Provedor de Justiça tem vindo a alertar". Outro problema esteve relacionado com a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).Segundo a Provedoria de Justiça "assistiu-se igualmente à total paralisação, por período aproximado de um ano, da plataforma informática de suporte às consultas oficiosas realizadas junto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I.P. (AIMA) no âmbito das suas competências certificativas do tempo de residência legal em território português".A situação explica os atrasos, que ainda vão continuar. "Tal determinou demoras procedimentais acrescidas, cujos efeitos inevitavelmente se prolongarão no tempo", pontua. Com as queixas, e "registando a gravidade da situação, o Provedor de Justiça procurou no entanto que a sua intervenção não constituísse um fator adicional de entropia no desempenho de funções do IRN", consta no documento.Ao mesmo tempo, pontua que "interveio-se sempre que foram conhecidos casos de morosidade excessiva face aos tempos de decisão periodicamente observados e divulgados pelos serviços competentes149, bem como quando foram indiciadas outras falhas na tramitação procedimental dos pedidos". Os atrasos atualmente passam de quatro anos.Entre 2020 e 2025, os serviços do IRN receberam mais de 1,543 milhões de pedidos de nacionalidade portuguesa. Como o DN Brasil já revelou, a fila para a nacionalidade portuguesa por tempo de residência chega a 33 meses de espera no Arquivo Central do Porto, sete meses acima do prazo registrado na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Processos de nacionalidade atrasados? Veja em que casos é possível pedir urgência.Mais de três mil pedidos de nacionalidade por tempo de residência indeferidos nas última semanas.Sem regulamentação, nova Lei da Nacionalidade deixa cidadãos sem saber como comprovar novos requisitos