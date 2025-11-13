DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
DN Brasil

O que há de bom: feira brasileira, show de acordeon, Martinho da Vila e feijoada com samba

As dicas do fim de semana na capital recomendadas pelo DN Brasil.
Publicado a

O Nuno está nas Arábias, em uma cobertura superlegal (que podem acompanhar aqui). Por isso, esta semana, a coluna é comigo!
Segundo a previsão do tempo, a chuva deve continuar por Lisboa nos próximos dias, então, as dicas deste fim de semana são todas em lugares bem abrigados. Semana que vem o Nuno está de volta!

O que há de bom está no ar!

Festival de cinema

Este tempo é perfeito para ver filmes. Até o dia 16 de novembro, continua o LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival, com produções que fogem ao circuito comercial, mas também longas como o brasileiro O Agente Secreto.
A programação acontece em vários cinemas da cidade, como o NOS Amoreiras, NIMAS, Cinema São Jorge e Teatro do Bairro.

Onde? Escolha o cinema onde quer ver aqui.
Quanto? Ingressos entre 5 € e 8 €.
Quando? Até domingo, 16 de novembro.

Vai ter Feira!

Depois de uma primeira edição de sucesso, o Vai Ter Feira está de volta.
O evento brasileiro ocorre nos dias 14 e 15 de novembro, na Associação Dona Ajuda, no Mercado do Rato (o espaço é coberto — ninguém vai se molhar). Serão 25 artistas e criadores independentes nas áreas de gastronomia e artesanato. No cardápio: cervejas artesanais da LisPoa (já contamos a história deles aqui!), vinhos, pizzas artesanais e doces brasileiros.

Quanto? Entrada gratuita.
Quando? Sexta-feira, das 17h00 às 21h00; sábado, das 11h00 às 19h00.
Onde? Associação Dona Ajuda, Mercado do Rato — Rua Alexandre Herculano, 64.

Show de acordeon na Fábrica Braço de Prata

A Fábrica Braço de Prata é um dos melhores lugares para descobrir novos talentos do mundo todo, especialmente do Brasil.
Nesta sexta-feira, o destaque é o acordeonista e compositor Roger Corrêa, gaúcho de Guaíba, que já tocou com grandes nomes da música instrumental, como Renato Borghetti e Luis Salinas, e foi selecionado para um show especial em Berlim.

Onde? Fábrica Braço de Prata.
Quando? Sexta-feira, 14 de novembro, às 23h00.

Veja abaixo a agenda completa da Fábrica Braço de Prata!

Martinho da Vila

“Deixa a vida me levar, vida leva eu...” — uma das frases mais conhecidas do samba brasileiro vai ecoar ao vivo em Lisboa. Martinho da Vila está em turnê por Portugal e se apresenta neste sábado no Coliseu dos Recreios. O Nuno o entrevistou recentemente e vale a pena ler a conversa, aqui.

Onde? Coliseu dos Recreios
Quando? Sábado, 15 de novembro, às 22h00
Quanto? Restam ingressos apenas na plateia em pé e alguns outros setores, a partir de 30 €.

Feijoada e samba

Na cervejaria Gulden Draak, a programação de outono segue em ritmo brasileiro, com feijoada e samba, animados pelo pagode de Wagner Lemos. A feijoada é servida a partir das 13h00, e a música começa às 15h00. A Gulden também apresenta novidades nas cervejas de inverno.

Onde? Cervejaria Gulden Draak, em Picoas.
Quando? Domingo, 16 de novembro, a partir das 13h00.
Quanto? 16,50 €, com feijoada, farofa, molho vinagrete, couve na manteiga, laranja e arroz branco.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
