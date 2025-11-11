Segunda edição do evento brasileiro "Vai ter feira" ocorre nesta semana em Lisboa

Depois de uma primeira edição de sucesso, o "Vai Ter Feira" está de volta. O evento brasileiro está marcado para os dias 14 e 15 de novembro, na Associação Dona Ajuda, localizada no Mercado do Rato. A entrada é gratuita, e os promotores são a Nova Banca Galeria e a Uma Volta, ambos empreendimentos de imigrantes.“Depois de uma primeira edição muito bem recebida pelo público, a Vai Ter Feira regressa com uma programação mais ampla para proporcionar o encontro entre arte, design, gastronomia e o público de uma forma direta”, destacam os organizadores ao DN Brasil. A ideia é das brasileiras Marina Borba e Amanda Braga e do brasileiro Manuel Mendonça.O evento reunirá 25 artistas e criadores independentes em diversas áreas, como gastronomia e artesanato. Cerveja artesanal da LisPoa, vinhos, pizzas artesanais e doces brasileiros estão no cardápio. Na sexta-feira, as atividades começam às 17h00 e vão até às 21h00. No sábado, o horário será das 11h00 às 19h00.A programação deste ano contará com uma intervenção artística ao vivo em parede, pintura coletiva com apoio de uma artista, desenhos impressos da parede para colorir com as crianças, conversas sobre arte e criatividade com Cássio Markowski, além de workshops infantis e atividades para famílias. A música ficará por conta do DJ Célio do Vinil, The Playlist e Prisão Platão.A Associação Dona Ajuda, que sediará a feira, é uma instituição sem fins lucrativos que atua nas áreas social, cultural e ambiental, localizada no Mercado do Rato. Parte das vendas será revertida em doação para a associação, a fim de fortalecer suas atividades sociais.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Complexo Brasil: a exposição que chega a Lisboa para mostrar muitos Brasis em um só.De Salvador para Lisboa. Exposição destaca devoção à Santa Bárbara