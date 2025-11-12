DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Filme é ambientado no Recife.
Filme é ambientado no Recife.Foto: DR
DN Brasil

'O Agente Secreto' é um dos "fenómenos cinematográficos do ano em Portugal" e ganha mais salas de exibição

Números da primeira semana ainda não foram divulgados, mas a Nitrato Filmes afirma que resultados são "muito impactantes".
Publicado a

O filme brasileiro O Agente Secreto, que estreou há uma semana simultaneamente no Brasil e em Portugal, é considerado um dos “fenómenos cinematográficos do ano em Portugal”, segundo a Nitrato Filmes. “Após um fim de semana de estreia com resultados muito impactantes”, destacou a produtora em comunicado enviado ao DN Brasil.

Várias sessões ficaram esgotadas, além de uma “recepção entusiástica do público e da crítica”. Nesta segunda semana, novas sessões foram adicionadas em Lisboa e em salas maiores, para atender ao crescente número de espectadores.

O longa também passará a ser exibido em mais cidades, como Vila Real e Aveiro (confira a lista completa abaixo)*. “Refletindo o fenómeno brasileiro, a resposta do público mostra-nos que o cinema de Kleber Mendonça Filho, tão ancorado na memória do seu país, toca em temas universais como liberdade, identidade e política”, ressalta a Nitrato Filmes.

Em entrevista ao jornal, o diretor brasileiro explicou o que quis mostrar com o filme: “Queria que o filme ilustrasse aquele ditado soviético: ‘Nunca uma boa ação ficará sem punição’. Tudo o que Marcelo fez está certo e correto, e ele vai pagar pelos seus pecados — é essa a lógica de uma ditadura”, afirmou.

Wagner Moura, também entrevistado pelo DN Brasil durante a coletiva em Lisboa na semana passada, afirmou que “o cinema brasileiro está num bom momento, na medida em que a democracia brasileira vive um momento bom. São coisas interligadas”. “O Brasil é um país atravessado por uma história de brutalidade, autoritarismo, elitismo, racismo, misoginia. Mas também é um país de diversidade, cultura, empatia, arte, de uma produção da qual a gente se orgulha e exporta. É bonito ver Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto com essa visibilidade, dois anos seguidos, porque vivemos democracia — com todas as contradições. Como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes.

O longa de Kleber Mendonça Filho passa-se no Recife. “Brasil, 1977. Marcelo, um especialista em tecnologia na casa dos 40 anos, está em fuga. Chega a Recife na semana do Carnaval, na esperança de reencontrar o filho, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio pacífico que procura”,diz a sinopse do filme. Além do premiado ator baiano Wagner Moura, O Agente Secreto conta com as atuações de Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Isabél Zuaa. O filme é o candidato do Brasil ao Oscar 2026, seguindo o exemplo de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional na última edição da premiação.

*Vila Real

Cinemas NOS Nosso Shopping 

Viana do Castelo

Cineplace Estação Viana Shopping

Braga

Cinemas NOS Braga Parque

Cineplace Nova Arcada

Castello Lopes Cinemas Espaço Guimarães

Castello Lopes Cinemas Guimarães Shopping

Porto

Cinema Trindade

Cinemas UCI Arrábida 20

Cinemas NOS Norte Shopping

Castello Lopes Cinamas Mira Maia Shopping

Cinemax Penafiel

Guarda

Cineplace La Vie

Aveiro

Castello Lopes Cinema Vida Ovar

Cineplace 8ª Avenida

Cinemas NOS Glicínias

Coimbra

Cinemas NOS Alma Shopping

Casa do Cinema de Coimbra

Castelo Branco

Cinebox Castelo Branco

Cineplace Serra Shopping

Leiria

Cinema City Leiria

Cineplace LeiriaShopping

Cineplace La Vie Caldas da Rainha

Santarém

Castello Lopes Cinemas w Shopping Santarém

Castello Lopes Cinemas TorreShopping

Lisboa

Cinemas UCI El Corte Inglés

Cinema Medeia Nimas

Cinema Fernando Lopes

Cinema Ideal

Cinema City Alegro Alfragide

Cinema City Campo Pequeno

Cinema City Alvaláxia

Cinema NOS Amoreiras

Cineplace Loureshopping

Cinemas UCI UBBO

Castello Lopes Cinemas Alegro Sintra

Cinemas NOS Oeiras Parque

Setúbal 

Cinema Charlot 

Cinema City Alegro Setúbal

Cinemas NOS Almada Forum

Castello Lopes Cinemas Forum Barreiro

Faro

Cinemas NOS Forum Algarve

Algarcine Cinemas de Portimão

Algarcine Cinemas de Lagos

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Filme é ambientado no Recife.
Wagner Moura: “Quanto mais democrático for o governo, mais ele vai entender que cultura é importante”
Filme é ambientado no Recife.
Kleber Mendonça Filho: “O Brasil possui uma força poética feita de sentimentos e espiritualidade”
Cinema
Wagner Moura
Brasileiros em Portugal
filme brasileiro
Kleber Mendonça Filho
Diário de Notícias
www.dn.pt