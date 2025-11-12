'O Agente Secreto' é um dos "fenómenos cinematográficos do ano em Portugal" e ganha mais salas de exibição

O filme brasileiro O Agente Secreto, que estreou há uma semana simultaneamente no Brasil e em Portugal, é considerado um dos “fenómenos cinematográficos do ano em Portugal”, segundo a Nitrato Filmes. “Após um fim de semana de estreia com resultados muito impactantes”, destacou a produtora em comunicado enviado ao DN Brasil.Várias sessões ficaram esgotadas, além de uma “recepção entusiástica do público e da crítica”. Nesta segunda semana, novas sessões foram adicionadas em Lisboa e em salas maiores, para atender ao crescente número de espectadores.O longa também passará a ser exibido em mais cidades, como Vila Real e Aveiro (confira a lista completa abaixo)*. “Refletindo o fenómeno brasileiro, a resposta do público mostra-nos que o cinema de Kleber Mendonça Filho, tão ancorado na memória do seu país, toca em temas universais como liberdade, identidade e política”, ressalta a Nitrato Filmes.Em entrevista ao jornal, o diretor brasileiro explicou o que quis mostrar com o filme: “Queria que o filme ilustrasse aquele ditado soviético: ‘Nunca uma boa ação ficará sem punição’. Tudo o que Marcelo fez está certo e correto, e ele vai pagar pelos seus pecados — é essa a lógica de uma ditadura”, afirmou.Wagner Moura, também entrevistado pelo DN Brasil durante a coletiva em Lisboa na semana passada, afirmou que “o cinema brasileiro está num bom momento, na medida em que a democracia brasileira vive um momento bom. São coisas interligadas”. “O Brasil é um país atravessado por uma história de brutalidade, autoritarismo, elitismo, racismo, misoginia. Mas também é um país de diversidade, cultura, empatia, arte, de uma produção da qual a gente se orgulha e exporta. É bonito ver Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto com essa visibilidade, dois anos seguidos, porque vivemos democracia — com todas as contradições. Como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes.”O longa de Kleber Mendonça Filho passa-se no Recife. “Brasil, 1977. Marcelo, um especialista em tecnologia na casa dos 40 anos, está em fuga. Chega a Recife na semana do Carnaval, na esperança de reencontrar o filho, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio pacífico que procura”,diz a sinopse do filme. Além do premiado ator baiano Wagner Moura, O Agente Secreto conta com as atuações de Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Isabél Zuaa. O filme é o candidato do Brasil ao Oscar 2026, seguindo o exemplo de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional na última edição da premiação.*Vila RealCinemas NOS Nosso Shopping Viana do CasteloCineplace Estação Viana ShoppingBragaCinemas NOS Braga ParqueCineplace Nova ArcadaCastello Lopes Cinemas Espaço GuimarãesCastello Lopes Cinemas Guimarães ShoppingPortoCinema TrindadeCinemas UCI Arrábida 20Cinemas NOS Norte ShoppingCastello Lopes Cinamas Mira Maia ShoppingCinemax PenafielGuardaCineplace La VieAveiroCastello Lopes Cinema Vida OvarCineplace 8ª AvenidaCinemas NOS GlicíniasCoimbraCinemas NOS Alma ShoppingCasa do Cinema de CoimbraCastelo BrancoCinebox Castelo BrancoCineplace Serra ShoppingLeiriaCinema City LeiriaCineplace LeiriaShoppingCineplace La Vie Caldas da RainhaSantarémCastello Lopes Cinemas w Shopping SantarémCastello Lopes Cinemas TorreShoppingLisboaCinemas UCI El Corte InglésCinema Medeia NimasCinema Fernando LopesCinema IdealCinema City Alegro AlfragideCinema City Campo PequenoCinema City AlvaláxiaCinema NOS AmoreirasCineplace LoureshoppingCinemas UCI UBBOCastello Lopes Cinemas Alegro SintraCinemas NOS Oeiras ParqueSetúbal Cinema Charlot Cinema City Alegro SetúbalCinemas NOS Almada ForumCastello Lopes Cinemas Forum BarreiroFaroCinemas NOS Forum AlgarveAlgarcine Cinemas de PortimãoAlgarcine Cinemas de Lagosamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Wagner Moura: “Quanto mais democrático for o governo, mais ele vai entender que cultura é importante”.Kleber Mendonça Filho: “O Brasil possui uma força poética feita de sentimentos e espiritualidade”