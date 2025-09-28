Martinho da Vila. "Costumo pegar num fado e cantar no meu jeito, em ritmo de samba"

As vindas de Martinho da Vila para shows em Portugal tem sido uma tradição quase anual. Depois de fazer apresentações no país nos últimos três anos, o sambista se prepara para uma série de shows em Lisboa, Coimbra e Porto entre o final de outubro e o início de novembro. Em entrevista ao DN Brasil, ele relembrou sua relação com a terrinha e as expectativas para as apresentações do seu trabalho mais recente “Violões e Cavaquinhos”. "Eu gosto muito de estar em Portugal. É um país tranquilo, bonito, as pessoas são muito afetivas. E eu já estive aí muitas vezes, nem sei quantas, já andei Portugal de norte a sul, e agora vou voltar. Por mim, na verdade, voltava duas ou três vezes por ano", diz o sambista, presença constante no país desde o início dos anos 1990. Desta vez, o trabalho que Martinho traz para os shows em Portugal é o álbum que chegou pela primeira vez aos ouvidos do público em maio de 2024. Com participações de nomes como L7NNON, Preta Gil, Alegria Ferreira e Mart’nália, filha do artista, o álbum traz releituras de composições próprias, além de quatro faixas inéditas. A ideia, de acordo com aquele que se tornou uma das principais vozes do samba no Brasil e mundo a fora, é trazer para a turnê europeia - que ainda inclui shows na França e nos Países Baixos - diversas fases da carreira, assim como no álbum. "Estou preparando um roteiro com músicas que não sejam muito conhecidas inicialmente, uma entrada com novidades. Depois talvez teremos uma música a capela e a seguir vou permeando por alguns sucessos, devagar, devagarinho... acho que vai ficar bom", brinca ao fazer trocadilho com uma de suas grandes composições. A presença constante na terrinha faz com que, hoje, Martinho seja uma das principais vozes da música brasileira também para os portugueses. De acordo com o artista, a presença dos locais nos shows que apresenta em Portugal é perceptível e motivo de orgulho. "Hoje em dia tem muito brasileiro em Portugal e sei que muitos artistas acabam por chegar aí e fazer shows só para brasileiros praticamente. Então é muito bonito ver que, quando sou anunciado, os portugueses logo esgotam os ingressos, conhecem as músicas todas", diz.Por falar em música, com uma relação de quase uma década com a terrinha, o cantor e compositor carioca conta que também desenvolveu uma relação especial com canções portuguesa, que até são objeto de homenagens "à sua maneira" nos shows em Portugal. "Conheço muita música portuguesa, e eu costumo pegar num fado e cantar do meu jeito, em ritmo de samba. Um deles é Rosinha dos Limões [Marco Rodrigues, ver versão de Martinho abaixo], que gosto muito e canto na minha cadência. E também gosto muito da música folclórica portuguesa, acho muito bonita, como Milho Verde [canção de Zeca Afonso]", afirma. ."Acaba que a gente, pela língua, ganha muito afeto por Portugal,: é um país que influenciou o nosso em muitos aspectos, seja a música, a cultura, ou a culinária, que é uma maravilha", diz o sambista, que tem um prato que lidera sua lista de preferência nas vezes que desembarca em Portugal. "Quando vou, a primeira coisa que eu faço é comer um belo de um camarão-tigre. Não é uma beleza?", conta o sempre alegre Martinho.A energia é uma das receitas, aliás, para a boa disposição do sambista para o trabalho. Aos 87 anos, ele não coloca data para parar com as turnês e muito menos com os shows. "Eu diminuí um pouco, mas parar não. Eu gosto de fazer show, o palco é um lugar onde eu me sinto muito bem. E para falar a verdade, eu nem cobro pelo show, e sim por tudo que envolve uma turnê: transporte, avião, passagem, portanto, pagando a logística, está bom. Mas claro que se sobrar algum, melhor também, se não como que eu vou comer meu camarão-tigre? Não tem como", brinca. O primeiro show da próxima turnê de Martinho da Vila em Portugal está marcado para o dia 13 de novembro, quando ele se apresenta no Coliseu do Porto. Seguem-se espetáculos no dia 15 de novembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 16 de novembro no Convento São Francisco, em Coimbra.Autor de clássicos como “Casa de Bamba”, “Mulheres” e “Canta, Canta, Minha Gente”, Martinho da Vila lançou o primeiro álbum em 1967, há quase sessenta anos, e desde então soma dezenas de discos que o consolidaram como uma das principais vozes da música brasileira. Os ingressos para as apresentações na terrinha ainda estão disponíveis para venda, com preços entre 25 e 60 euros no Porto, 30 e 80 euros em Lisboa e 40 e 60 euros em Coimbra. As entradas podem ser adquiridas através deste link, o qual o sambista convida todos os leitores do DN Brasil a acessarem: "Vocês, amigos portugueses e residentes em Portugal, sejam brasileiros ou não, são todos meus convidados para estes shows", finaliza o músico.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Alcione volta a Portugal para apresentações no segundo semestre\n\n