Chocolateiros de todo o mundo vão desembarcar no Brasil este ano para a primeira edição do Salon du Chocolat na América Latina. A maior feira de chocolate do mundo será realizada em Salvador, na Bahia, entre os dias 10 e 13 de dezembro.A estreia do renomado evento em território brasileiro tem à frente o empresário baiano Marco Lessa, radicado em Portugal. O imigrante é conhecido como um "embaixador" do cacau brasileiro e presença constante nos principais festivais de chocolate do mundo."Não é um evento a mais no calendário. É uma consagração", destaca o brasileiro. "O salão que vitrina o chocolate do mundo inteiro vem justamente ao país que reúne, como nenhum outro, toda a cadeia — do produtor familiar ao chocolatier premiado, do fruto na árvore à barra na gôndola. O Brasil devolveu ao mundo, transformado em excelência, aquilo que um dia lhe deu em mudas", ressalta Marco, em artigo publicado no DN Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppEm 2025, durante a edição de Paris, o Brasil já havia sido homenageado como país de honra. A distinção foi recebida por Marco Lessa e outros representantes do país. Entre os primeiros nomes confirmados para a edição brasileira está o chef francês Guillaume Gomez, embaixador da gastronomia francesa e responsável pela cozinha do Palácio do Eliseu por mais de três décadas.Na Bahia, o Salon du Chocolat Brasil apresenta-se como o maior encontro mundial dedicado ao universo do cacau e do chocolate, reunindo profissionais, marcas, produtores e entusiastas do setor. A programação inclui o tradicional Chocolate Fashion Show, desfile internacional em que vestidos confeccionados em chocolate são criados por artistas e estilistas renomados.O evento também promove demonstrações gastronômicas, experiências sensoriais e aulas conduzidas por chefs e chocolatiers de destaque na confeitaria mundial. Além disso, abre espaço para debates sobre a origem, a qualidade e a sustentabilidade da cadeia produtiva do cacau, aproximando produtores, especialistas e empresas para discutir os desafios e o futuro do setor.Criado em 1994, o 'Salon du Chocolat' tornou-se a maior e mais renomada feira anual dedicada ao cacau e ao chocolate. Já teve edições realizadas em cidades como Paris, Tóquio, Nova York e Dubai.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Indústria do chocolate brasileira aposta na União Europeia para expandir exportações.Startups de turismo têm até 31 de julho para concorrer a programa entre Brasil e Portugal