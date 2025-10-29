Brasil é o país de honra do Salão do Chocolate em Paris 2025

Em 2009, o estande do Brasil no Salão do Chocolate em Paris era pequeno e passava desapercebido. Hoje, 15 anos depois, o Brasil é o país de honra no evento, que teve início nesta quarta-feira, 29 de outubro, na capital francesa. A interlocução para esta homenagem ocorreu entre o empresário brasileiro Marco Lessa, que vive em Portugal e o CEO do evento, Gerald Palacios. "Para nós é muito importante neste ano, nos 30 anos do salão. O Brasil é um país que está crescendo, pelo menos nos últimos anos, no cacau e na exportação e é também um país do coração", diz ao DN Brasil Gerald Palacios, que já morou no Brasil.Para Marco Lessa, é "gratificante" esta homenagem ao país, que está com o maior estande do evento. "É a demonstração de que todo o projeto, toda a trajetória foi muito bem construída, onde foi muito difícil, muitos percalços superados, mas é uma contribuição coletiva que gerou esse resultado", explica o empresário ao jornal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A comitiva, liderada pelo imigrante, tem cerca de 100 pessoas vindas do Brasil, entre produtores, distribuidores e especialistas. Além da participação na feira, que continua até domingo, 02 de novembro, a missão vai participar de visitas técnicas e reuniões de negócio.Tanto Marco quanto Gerard veem na realização destas rodadas de negócio como uma das principais vantagens deste encontro entre Brasil e Portugal em Paris. "O Salão do Chocolate hoje em dia é um conjunto. Há muitas pessoas, empresas, distribuidores, importadores, que querem importar produtos diretamente do país para os produtores, inclusive do Brasil", explicou o CEO."Você vê amêndoas sendo negociadas, amêndoas brasileiras premiadas no mundo todo, mais de 400 marcas de chocolate pelo Brasil, os chocolates brasileiros também premiados no exterior, negócios sendo fechados, as pessoas buscando o estande do Brasil e o espaço do Brasil para falar sobre exportação para seus países", destaca Lessa. "É um conjunto de ganhos que nos deixa, como eu disse no início, honrados, felizes, gratos e com a responsabilidade ainda maior", complementa.E a parceria de Brasil e França com a "ponte" em Portugal deve continuar. Gerard e Marco estão com planos de realizar um evento conjunto no Brasil. "Nossa intenção é uma parceria, colocar esses nossos contatos em um outro patamar, não só a partir do Salão de Paris, mas também a partir do Salão do Brasil, trazendo compradores, trazendo interessados em cacau e chocolate, gerando um fluxo de turismo de negócios do mundo inteiro", salienta o empresário brasileiro. "Temos muito potencial no Brasil", ressalta Gerard.amanda.lima@dn.pt*A jornalista viajou a convite do Brasil Origem Week.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Portugal pode deixar o Brasil melhor e o Brasil pode deixar Portugal maior”