Há países que produzem cacau. Há países que fabricam chocolate. Há países que consomem. E há um único país no mundo que faz as três coisas ao mesmo tempo — produz, consome e exporta cacau e chocolate: o Brasil. Essa singularidade não é um detalhe estatístico. É a chave para entender por que o chocolate brasileiro vive hoje o seu melhor momento e por que o mundo, finalmente, começou a prestar atenção. A história ajuda a explicar. O Brasil já foi o maior produtor de cacau do planeta, quando as fazendas do sul da Bahia abasteciam o mundo e construíram uma civilização inteira em torno do fruto — com sua economia, sua arquitetura, sua literatura.Foi Jorge Amado quem transformou o cacau em epopeia. Mas há um capítulo que poucos conhecem: foi daqui que o cacau partiu para a África. No século XIX, mudas saídas da Bahia chegaram a São Tomé e Príncipe e, dali, espalharam-se pelo continente que hoje responde pela maior parte da produção mundial. Costa do Marfim e Gana, gigantes do cacau contemporâneo, são, em certo sentido, filhos do cacau baiano. O Brasil não é apenas um produtor entre muitos: é uma matriz. Uma origem da origem. Depois da tragédia da vassoura-de-bruxa, que devastou lavouras e destinos nos anos 1990, seria compreensível que essa história terminasse em melancolia. Aconteceu o contrário. O Brasil se reinventou — e se reinventou pela qualidade. Hoje, o país reúne mais de 500 marcas de chocolate bean to bar e de origem, um movimento que não tem paralelo em nenhum outro lugar. São chocolates que carregam território no rótulo e no paladar: o cacau do sul da Bahia não é igual ao do Espírito Santo, que não é igual ao da Amazônia, que não é igual ao de Rondônia. Cada região imprime seu terroir, sua fermentação, sua identidade. E é essa diversidade que vem colecionando medalhas nos principais concursos internacionais, ano após ano, em ritmo crescente. O júri mundial já entendeu o que o consumidor brasileiro está descobrindo: poucos países valorizam a biodiversidade no chocolate como o Brasil. Porque aqui o chocolate não nasce de uma commodity anônima — nasce da floresta. O sistema cabruca, que cultiva o cacau à sombra da Mata Atlântica, e os cacauais amazônicos, que convivem com a maior floresta tropical do mundo, fazem do chocolate brasileiro um produto que conserva em vez de destruir. Num tempo em que a Europa exige rastreabilidade e desmatamento zero, o Brasil não precisa se adaptar à agenda ambiental: ele a antecipou. Nosso chocolate tem sabor de biodiversidade porque é, literalmente, feito dela. O consumidor respondeu.Nos últimos anos, o consumo brasileiro saltou de dois para quatro quilos de chocolate por habitante ao ano — e segue crescendo. Dobrar o consumo per capita num mercado de mais de 200 milhões de pessoas não é tendência: é fenômeno. E um fenômeno educado, porque o brasileiro não está apenas comendo mais chocolate; está comendo melhor, buscando origem, história, percentual de cacau, nome de produtor. Essa consciência foi construída, em boa parte, por eventos que aproximaram o público da cadeia produtiva. É no Brasil que acontece o maior evento de chocolate da América Latina — o Chocolat Festival, que há mais de uma década percorre o país celebrando o cacau e quem vive dele, de Ilhéus a Belém, da fazenda à barra. E é por reconhecer essa força que o maior nome mundial do setor escolheu o Brasil: neste ano, o Salon du Chocolat de Paris realiza sua primeira edição brasileira, em Salvador. Não é um evento a mais no calendário. É uma consagração. O salão que vitrina o chocolate do mundo inteiro vem justamente ao país que reúne, como nenhum outro, toda a cadeia — do produtor familiar ao chocolatier premiado, do fruto na árvore à barra na gôndola. O Brasil devolveu ao mundo, transformado em excelência, aquilo que um dia lhe deu em mudas. O país que exportou o cacau para a África agora exporta algo mais valioso: um modelo em que qualidade, floresta e cultura cabem na mesma barra. O futuro do chocolate passa pela biodiversidade. E biodiversidade, nenhum país tem mais do que o nosso. O chocolate do Brasil não quer imitar a Bélgica nem a Suíça. Não precisa. Ele tem o que nenhum outro tem: o sabor de um país inteiro..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Indústria do chocolate brasileira aposta na União Europeia para expandir exportações.Dar a conhecer os sabores da Amazónia e garantir que esta sobrevive