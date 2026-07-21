Marcela Valença, diretora do Cais do Porto, em Aveiro, durante apresentação do programa.
Marcela Valença, diretora do Cais do Porto, em Aveiro, durante apresentação do programa.Foto: Gerardo Santos
Negócios BR

Startups de turismo têm até 31 de julho para concorrer a programa entre Brasil e Portugal

A operação técnica será conduzida por dois importantes hubs de inovação: o Porto Digital, em Pernambuco, e o Cais do Porto, em Aveiro.
Publicado a

Seguem abertas até 31 de julho as inscrições para o novo concurso que visa impulsionar startups específicas na área do turismo. A promoção é uma parceria do Cais do Porto com a Embratur e a Turismo de Portugal. O programa “Conexão Luso-BR: Chamada Binacional de Inovação Aberta em Turismo - Brasil e Portugal”, agora em reta final desta fase, vai selecionar dez empresas, cinco de cada país, para o processo de ampliar as oportunidades de negócios nos dois países.

A operação técnica será conduzida por dois importantes hubs de inovação: o Porto Digital, em Pernambuco, e o Cais do Porto, em Aveiro. As entidades serão responsáveis pela “mobilização dos ecossistemas de inovação, pelo acompanhamento dos projetos selecionados e pela oferta de programas de soft landing (conjunto de serviços e apoios que ajudam uma empresa a internacionalizar-se de forma mais rápida, segura e com menor risco) nos mercados de destino”. A duração total do programa será de cinco meses.

Para Roberto Gevaerd, diretor de Gestão e Inovação da Embratur, “o turismo moderno exige respostas rápidas e tecnológicas para desafios complexos. Esta chamada binacional de inovação aberta une o que há de melhor nos ecossistemas brasileiro e português”.

Já Sérgio Guerreiro, diretor da Estratégia e Conhecimento do Turismo de Portugal, pontua que “ao ligar startups e empresas de turismo de Portugal e do Brasil, esta iniciativa cria novas oportunidades para desenvolver soluções aplicadas aos desafios da indústria”.

As inscrições podem ser feitas pelo site (clique aqui). Após o encerramento das candidaturas, serão realizadas etapas de avaliação e seleção das dez startups que integrarão o programa. Já o início das atividades de soft landing previsto para as semanas seguintes.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Marcela Valença, diretora do Cais do Porto, em Aveiro, durante apresentação do programa.
Portugal e Brasil lançam concurso para selecionar startups inovadoras no turismo
Marcela Valença, diretora do Cais do Porto, em Aveiro, durante apresentação do programa.
Brasil é terreno para startups portuguesas em busca de investimento
Startups
Turismo
Negócios
Brasileiros em Portugal
Embratur
Porto Digital
Diário de Notícias
www.dn.pt