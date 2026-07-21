Seguem abertas até 31 de julho as inscrições para o novo concurso que visa impulsionar startups específicas na área do turismo. A promoção é uma parceria do Cais do Porto com a Embratur e a Turismo de Portugal. O programa “Conexão Luso-BR: Chamada Binacional de Inovação Aberta em Turismo - Brasil e Portugal”, agora em reta final desta fase, vai selecionar dez empresas, cinco de cada país, para o processo de ampliar as oportunidades de negócios nos dois países.A operação técnica será conduzida por dois importantes hubs de inovação: o Porto Digital, em Pernambuco, e o Cais do Porto, em Aveiro. As entidades serão responsáveis pela “mobilização dos ecossistemas de inovação, pelo acompanhamento dos projetos selecionados e pela oferta de programas de soft landing (conjunto de serviços e apoios que ajudam uma empresa a internacionalizar-se de forma mais rápida, segura e com menor risco) nos mercados de destino”. A duração total do programa será de cinco meses.Para Roberto Gevaerd, diretor de Gestão e Inovação da Embratur, “o turismo moderno exige respostas rápidas e tecnológicas para desafios complexos. Esta chamada binacional de inovação aberta une o que há de melhor nos ecossistemas brasileiro e português”.Já Sérgio Guerreiro, diretor da Estratégia e Conhecimento do Turismo de Portugal, pontua que “ao ligar startups e empresas de turismo de Portugal e do Brasil, esta iniciativa cria novas oportunidades para desenvolver soluções aplicadas aos desafios da indústria”. As inscrições podem ser feitas pelo site (clique aqui). Após o encerramento das candidaturas, serão realizadas etapas de avaliação e seleção das dez startups que integrarão o programa. Já o início das atividades de soft landing previsto para as semanas seguintes.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugal e Brasil lançam concurso para selecionar startups inovadoras no turismo.Brasil é terreno para startups portuguesas em busca de investimento