"Elas Empreendem". Workshop gratuito na Apex Brasil em Lisboa aborda comunicação digital nos negócios

Uma nova edição do workshop "Elas Empreendem", do Instituto Brasil, está com inscrições abertas. O tema será o impacto do digital nos empreendimentos de mulheres imigrantes em Portugal. O evento é gratuito e ocorrerá presencialmente no escritório da ApexBrasil, em Lisboa, no dia 15 de abril, às 15h."Um encontro para discutir como o digital impacta a construção de negócios", destaca o convite. "Tenha clareza sobre a importância do papel do digital no seu negócio. Saiba diferenciar presença de estratégia. Entenda o que realmente gera resultado e como conectar visão, mercado e prática", explicam as organizadoras.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As palestrantes serão Fernandes Rodrigues, estrategista de negócios, marketing e inteligência artificial (IA); Larissa Abreu, CEO da Vibehub; e Maiara Righi, CEO da Madre Coxinha. A moderação será da atriz e educadora Thais de Campos. Este é o segundo evento do "Elas Empreendem", iniciativa voltada ao empoderamento feminino e à independência financeira. Este último aspecto é um dos pontos centrais do projeto como forma de combater a violência de gênero, especialmente a violência física. O objetivo é promover a independência financeira dessas mulheres, uma etapa essencial para romper o ciclo da violência. A iniciativa conta com o apoio do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, por meio do Espaço da Mulher Brasileira (EmuB). As inscrições podem ser feitas aqui.amanda.lima@dn.pt.Espaço da Mulher Brasileira do consulado lança campanha "Você Tem Voz".Lançado programa de empreendedorismo para mulheres imigrantes vítimas de violência doméstica