Espaço da Mulher Brasileira do consulado lança campanha "Você Tem Voz"

"Você Tem Voz" é o nome de uma campanha de prevenção e combate à violência contra as mulheres em Portugal. A iniciativa é do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, por meio do Espaço da Mulher Brasileira no Consulado-Geral do Brasil em Lisboa (EMuB).Em comunicado enviado aos jornais nesta terça-feira, 03 de fevereiro, o consulado explica que a campanha "aborda também a vivência da mulher brasileira imigrante em Portugal, trazendo depoimentos pessoais e o compartilhamento de experiências de cidadãs brasileiras no país". O principal meio de divulgação serão as redes sociais.Serão contadas histórias, desafios e conquistas de mulheres brasileiras, "promovendo conversas qualificadas sobre direitos, carreira, empreendedorismo e vida em sociedade". Sempre às segundas e quintas-feiras, o consulado publicará, em suas redes sociais, novos vídeos da campanha, "trazendo esclarecimentos sobre como identificar situações de violência contra a mulher, orientações sobre como buscar auxílio e informações sobre os direitos das mulheres".Os vídeos serão apresentados pelas brasileiras Thaís de Campos e Daniela Sisluxe, ambas com trajetórias na televisão. O primeiro, já publicado, aborda o funcionamento do EMuB, com informações sobre os serviços prestados pelo consulado voltados às mulheres e dados de contato para situações de emergência. Na próxima quinta-feira, o foco será o violentômetro, definido como "uma importante ferramenta no combate à violência contra as mulheres, que ajuda vítimas, amigos e familiares a reconhecer os sinais de abuso, identificar e prevenir situações de risco".