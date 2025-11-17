Evento gratuito em Lisboa vai ensinar sobre empreendedorismo para brasileiras em Portugal

Para marcar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, o escritório da Apex em Lisboa sediará um evento nesta semana. "Elas Empreendem: onde a imigração vira negócio e o negócio vira impacto" será realizado na sexta-feira, 21 de novembro, a partir das 14h. As inscrições são gratuitas e as vagas, limitadas.O encontro é promovido pelo Instituto Brasil, liderado pela brasileira Nilzete Pacheco, que também vai moderar os painéis. Na semana passada, a associação lançou uma iniciativa de apoio a mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A programação da tarde incluirá os painéis Boas práticas de empreendedorismo imigrante, com Izabel de Paula, empreendedora na área da beleza há 30 anos; Inteligência artificial nos negócios, com Fernanda Rodrigues, especialista em marketing digital; e Formas de potencializar o empreendedorismo local, com a participação de Ricardo Girão, gestor de incubação da Amadora Inova.Por fim, o evento será encerrado com a apresentação do Espaço da Mulher Brasileira (EmuB), do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. A conversa será conduzida pelo vice-cônsul Flávio Paes Leme. Na semana passada, o EmuB realizou o seu primeiro fórum sobre empreendedorismo feminino, que teve todas as vagas esgotadas.A inscrição para "Elas Empreendem: onde a imigração vira negócio e o negócio vira impacto" pode ser feita aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lançado programa de empreendedorismo para mulheres imigrantes vítimas de violência doméstica ."O Sebrae vai vir com muita força pra Portugal", anuncia presidente da entidade