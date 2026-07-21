Há quem reclame que um estilo musical ser mais raro: o rock.
Há quem reclame que um estilo musical ser mais raro: o rock.Foto: Canva
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Sente saudades do rock brasileiro? Estes são alguns shows para não perder

Estilo musical nem sempre está na agenda em Portugal.
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Os mais diversos estilos da música brasileira são facilmente encontrados em Portugal: MPB, samba, sertanejo e forró. A música do outro lado do oceano toca nas rádios e anima festas, sendo comum que artistas brasileiros façam shows no país. Há, porém, quem reclame da escassez de um gênero específico: o rock.

Nos shows de bandas brasileiras, o pedido dos fãs é sempre o mesmo: "Venham mais vezes". Foi assim, por exemplo, no recente concerto dos Raimundos, em Oeiras, e nas apresentações do Detonautas e dos Paralamas do Sucesso, para citar alguns dos espetáculos acompanhados pelo DN Brasil.

Nos próximos meses, os fãs do rock brasileiro terão várias oportunidades para matar a saudade. O jornal preparou uma agenda com datas para não perder.

O primeiro é já nesta semana, mais precisamente na noite de sábado, 25 de julho. O Tokyo Bar recebe a banda Caipirinha Society, que está em turnê internacional. "O power trio brasileiro regressa a Lisboa trazendo rock, nostalgia, presença de palco e aquela energia brasileira que chega antes mesmo da primeira música", destacam os organizadores.

No repertório, a banda promete duas horas de música com sucessos de Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Engenheiros do Hawaii, Charlie Brown Jr., Raimundos, CPM 22, Pitty, Mamonas Assassinas e LS Jack. "Clássicos que atravessam gerações e continuam a bater forte", definem. Para quem não está em Lisboa, o grupo também se apresenta em Tavira, no dia 28 de agosto.

De volta à capital, no dia 8 de agosto, o Tokyo Bar recebe mais uma atração de rock. A banda Saída de Emergência, tributo à cantora brasileira Pitty, sobe ao palco a partir das 22h.

"A Saída de Emergência nasce da paixão pela obra de Pitty, trazendo um tributo fiel, energético e cheio de identidade. Cada integrante tem a missão de levar para o palco a força, as letras e a emoção que marcaram gerações do rock nacional", destacam os organizadores. O grupo garante um setlist com "clássicos dos álbuns Admirável Chip Novo e Anacrônico", além de "algumas surpresas".

Para os fãs de heavy metal, a banda Massacration tem show marcado em Lisboa no dia 9 de agosto, na Casa Capitão. A turnê celebra os 20 anos de carreira do grupo.

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Em setembro, o cantor Paulo Ricardo estará no país apresentações marcadas em Lisboa (na Aula Magna, dia 12), e no Porto (na Super Bock Arena, dia 13). O artista brasileiro, conhecido tanto pela trajetória à frente do RPM quanto pela carreira solo, volta a terrinha com um repertório que deve passar por diferentes fases de sua discografia.

Entre os grandes nomes do rock brasileiro, três bandas também já têm apresentações confirmadas no outono em Portugal: o IRA!, Roupa Nova e Titãs. O IRA! sobe ao palco do LAV – Lisboa Ao Vivo no dia 2 de outubro. Será a estreia da banda no país.

No dia 15 de outubro, será a vez de Roupa Nova, que se apresenta o Sagres Campo Pequeno. O grupo esteve pela última vez no país em 2024, na comemoração dos 40 anos.

Na semana seguinte, os Titãs voltam a Portugal. A icônica banda de rock tem show marcado no Porto, no dia 23 de outubro, na Super Bock Arena. Na noite seguinte, 24 de outubro, será a vez de Lisboa, no Sagres Campo Pequeno. Os ingressos já estão à venda nos canais habituais.

amanda.lima@dn.pt

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