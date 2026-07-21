Os mais diversos estilos da música brasileira são facilmente encontrados em Portugal: MPB, samba, sertanejo e forró. A música do outro lado do oceano toca nas rádios e anima festas, sendo comum que artistas brasileiros façam shows no país. Há, porém, quem reclame da escassez de um gênero específico: o rock.Nos shows de bandas brasileiras, o pedido dos fãs é sempre o mesmo: "Venham mais vezes". Foi assim, por exemplo, no recente concerto dos Raimundos, em Oeiras, e nas apresentações do Detonautas e dos Paralamas do Sucesso, para citar alguns dos espetáculos acompanhados pelo DN Brasil.Nos próximos meses, os fãs do rock brasileiro terão várias oportunidades para matar a saudade. O jornal preparou uma agenda com datas para não perder.O primeiro é já nesta semana, mais precisamente na noite de sábado, 25 de julho. O Tokyo Bar recebe a banda Caipirinha Society, que está em turnê internacional. "O power trio brasileiro regressa a Lisboa trazendo rock, nostalgia, presença de palco e aquela energia brasileira que chega antes mesmo da primeira música", destacam os organizadores.No repertório, a banda promete duas horas de música com sucessos de Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Engenheiros do Hawaii, Charlie Brown Jr., Raimundos, CPM 22, Pitty, Mamonas Assassinas e LS Jack. "Clássicos que atravessam gerações e continuam a bater forte", definem. Para quem não está em Lisboa, o grupo também se apresenta em Tavira, no dia 28 de agosto.De volta à capital, no dia 8 de agosto, o Tokyo Bar recebe mais uma atração de rock. A banda Saída de Emergência, tributo à cantora brasileira Pitty, sobe ao palco a partir das 22h."A Saída de Emergência nasce da paixão pela obra de Pitty, trazendo um tributo fiel, energético e cheio de identidade. Cada integrante tem a missão de levar para o palco a força, as letras e a emoção que marcaram gerações do rock nacional", destacam os organizadores. O grupo garante um setlist com "clássicos dos álbuns Admirável Chip Novo e Anacrônico", além de "algumas surpresas".Para os fãs de heavy metal, a banda Massacration tem show marcado em Lisboa no dia 9 de agosto, na Casa Capitão. A turnê celebra os 20 anos de carreira do grupo.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em setembro, o cantor Paulo Ricardo estará no país apresentações marcadas em Lisboa (na Aula Magna, dia 12), e no Porto (na Super Bock Arena, dia 13). O artista brasileiro, conhecido tanto pela trajetória à frente do RPM quanto pela carreira solo, volta a terrinha com um repertório que deve passar por diferentes fases de sua discografia.Entre os grandes nomes do rock brasileiro, três bandas também já têm apresentações confirmadas no outono em Portugal: o IRA!, Roupa Nova e Titãs. O IRA! sobe ao palco do LAV – Lisboa Ao Vivo no dia 2 de outubro. Será a estreia da banda no país.No dia 15 de outubro, será a vez de Roupa Nova, que se apresenta o Sagres Campo Pequeno. O grupo esteve pela última vez no país em 2024, na comemoração dos 40 anos.Na semana seguinte, os Titãs voltam a Portugal. A icônica banda de rock tem show marcado no Porto, no dia 23 de outubro, na Super Bock Arena. Na noite seguinte, 24 de outubro, será a vez de Lisboa, no Sagres Campo Pequeno. Os ingressos já estão à venda nos canais habituais.amanda.lima@dn.pt .O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Raimundos em Portugal. "Agora é os anos 90 da galera mais jovem".Paulo Ricardo estará em Portugal para shows em Lisboa e no Porto em setembro