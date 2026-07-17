A banda brasileira Massacration volta a Portugal no próximo mês de agosto para celebrar os 20 anos de Gates Of Metal Fried Chicken Of Death, álbum que ajudou a transformar o grupo num fenômeno da cultura pop brasileira. O show acontece no dia 9, na Casa Capitão, em Lisboa.Lançado em 2005, o disco marcou a trajetória da banda ao misturar humor, heavy metal clássico e uma estética inspirada nos grandes nomes do gênero. Surgido a partir de esquetes televisivas, o Massacration conquistou uma base de fãs que ultrapassou o universo da paródia e se consolidou também entre admiradores de rock e metal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A turnê comemorativa revisita a história do grupo e reúne músicas que se tornaram conhecidas do público brasileiro ao longo das últimas duas décadas. Entre elas estão faixas como “Metal Is The Law”, “Evil Papagali”, “Metal Bucetation”, “Metal Milkshake” e “Metal Massacre Attack (Aruê Aruô)”, que deverão integrar o repertório da apresentação em Lisboa.O espetáculo foi concebido tanto para os fãs que acompanharam o lançamento do álbum em meados dos anos 2000 quanto para uma geração mais jovem que conheceu a banda por meio da internet, das redes sociais e da circulação contínua de seus vídeos e músicas nas plataformas digitais.Os ingressos para a apresentação da banda em Lisboa já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através deste link. As entradas custam €30. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Gilsons terão shows em Lisboa e no Porto em outubro, no encerramento da turnê mundial.Luísa Sonza anuncia shows em Portugal em 2027 com passagem por Lisboa e Porto