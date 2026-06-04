Paulo Ricardo estará em Portugal para shows em Lisboa e no Porto em setembro

O cantor Paulo Ricardo estará em Portugal em setembro, onde tem apresentações marcadas em Lisboa (na Aula Magna, dia 12), e no Porto (na Super Bock Arena, dia 13). O artista brasileiro, conhecido tanto pela trajetória à frente do RPM quanto pela carreira solo, volta a terrinha com um repertório que deve passar por diferentes fases de sua discografia. Os ingressos já estão disponíveis para venda. Nome importante do rock brasileiro dos anos 1980, Paulo Ricardo ganhou projeção nacional como vocalista do RPM, banda responsável por alguns dos maiores êxitos comerciais do período. Entre os marcos da trajetória do grupo estão os álbuns Revoluções por Minuto e Rádio Pirata ao Vivo, que ajudaram a transformar a banda em fenômeno de público no Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Depois do fim da primeira formação do RPM, o cantor seguiu em carreira solo e ampliou o leque musical, transitando entre o rock, o pop e baladas românticas. Ao longo dos anos, emplacou faixas como “Dois”, “A Um Passo da Eternidade” e “Tudo por Nada”, além de manter ligação com o repertório que o consagrou nos palcos e na televisão, como a música “Vida Real”, vinheta do Big Brother Brasil que virou hit ao redor do país.Aos 63 anos, Paulo Ricardo segue em atividade e mantém a imagem ligada a uma geração importante do pop e do rock nacional. No ano passado, aliás, ele também esteve por aqui para apresentações nas duas maiores cidades portuguesas. Já os shows deste ano estão marcados para às 21h30 do dia 12, em Lisboa, e para às 20h no Porto. As entradas para as apresentação variam entre os €25 e os €100 e estão disponíveis para venda através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Veja a agenda atualizada de shows de artistas brasileiros em Portugal neste ano.Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro