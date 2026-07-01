Passados 28 anos, a banda brasileira Raimundos voltou a se apresentar em Portugal, matando a saudade dos amantes do rock brasileiro. O show ocorreu no festival português Jardins do Marquês, em Oeiras. A apresentação foi na noite de terça-feira, uma data incomum, mas que teve relação com a disponibilidade da banda. "Estamos com a nossa agenda lotada até o final do ano, por isso tivemos que encaixar e tocar na terça-feira", disse ao DN Brasil o vocalista Digão.Os músicos conversaram com o jornal após a apresentação, que reuniu uma legião de fãs brasileiros, mas também portugueses. "Tenho a filosofia de que o Raimundos, nos anos 90, foi a trilha sonora de muita gente. Hoje são pais e mães que trazem filhos e até netos para os nossos shows. Agora é a vez dos anos 90 deles", explicou o baixista Jean Moura.Digão avalia que a apresentação "superou as expectativas", principalmente porque o público conhecia as músicas de cor. "A galera cantou todas as músicas do início ao fim, em plena terça-feira, pós-Rock in Rio. Foi maravilhoso", afirmou o vocalista.O cantor recorda que o último show em Lisboa ocorreu em 1998, durante a Expo 98. Na época, o Raimundos vivia o auge do sucesso e tinha outra formação. Agora, os integrantes dizem estar em uma nova fase e "muito felizes" por voltarem a tocar na Europa.Para dois dos músicos, este não foi um retorno aos palcos europeus, mas uma estreia. É o caso do baterista Caio Cunha e do baixista Jean Moura. "É um sonho de criança", resumiu Caio, que divide o tempo entre a bateria e os espelhos bucais — ele é cirurgião-dentista. "Eu sou de Santo André, não imaginava que ia tocar aqui", brincou Jean, comentário que também fez durante a apresentação.A animação do público levou a banda a tocar músicas que não estavam previstas no setlist, como Tora Tora. Apesar de estarem com o novo álbum XXX, o repertório foi repleto de clássicos, como Roda-Gigante, Reggae do Malandro, Mulher de Fases, Puteiro em João Pessoa, Selim e Quero Ver o Oco, entre outros.A apresentação no festival reuniu várias famílias com crianças, que puderam tirar fotos com os artistas. Após o fim do show, a banda deixou o palco e foi até onde o público estava, atendendo os fãs um a um. Foi um momento de selfies e autógrafos em camisetas e bandeiras do Brasil.Caio afirma que a banda "sempre tenta" atender o maior número possível de fãs, mas que, em Portugal, eles "fizeram questão" pela forma como foram recebidos pelo público. "Essa troca de energia é muito importante para nós. A gente gosta, e o fã se sente respeitado", resumiu. Esta foi, por enquanto, a única apresentação da banda na Europa, mas os músicos pretendem voltar.Antes de o Raimundos subir ao palco, a noite começou com a apresentação de Arnaldo Antunes. O Jardins do Marquês continua por mais três noites, nos dias 1º, 5 e 6 de julho. Além de Raimundos e Arnaldo Antunes, outro brasileiro no line-up foi Baco Exu do Blues. Já na edição do ano passado, os representantes do Brasil foram Detonautas e Paralamas do Sucesso.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Os festivais de verão portugueses têm som de Brasil.MIMO. Festival promovido por brasileira muda de cidade e vai para Guimarães