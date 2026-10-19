A decisão final sobre quem será o novo presidente do Brasil está marcada para o próximo domingo, dia 25 de outubro. Em Portugal, 134.797 eleitores estão aptos a ir às urnas. O maior colégio eleitoral do país fica em Lisboa, onde o primeiro turno ficou marcado por uma abstenção de quase 64%.O cenário poderá ser diferente no segundo turno, explica ao DN Brasil o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas. “A nossa expectativa no segundo turno é de um comparecimento de cerca de 50%. No primeiro turno, foi de 38%”, diz. Faltaram comparecer às urnas quase 50.000 pessoas.O cônsul-geral ainda explica que, apesar de baixa, houve uma maior participação em comparação com o pleito anterior. “Apesar da alta abstenção, em termos absolutos tivemos mais de 8 mil eleitores a mais do que o registado em 2022, quase 29 mil no total”, destaca.Candeas acredita que a organização das filas no primeiro turno, bastante elogiada pelo eleitorado, pode ser outro fator de participação. Como o DN Brasil mostrou em reportagem, muitos eleitores não foram votar porque tiveram uma má experiência em 2022. Na ocasião, o tempo na fila chegou a três horas, enquanto neste ano o fluxo foi contínuo, sem longas esperas. O feriado na segunda-feira seguinte ao pleito e as longas distâncias, que impactam no bolso, também pesaram na decisão de ir votar ou não.Em relação às distâncias, foi criado um movimento nas redes sociais para conectar pessoas que oferecem caronas e hospedagens. O “Voto lá fora” é um mural que junta quem tem vaga no carro ou um lugar para dormir para quem precisa chegar à seção eleitoral no segundo turno. Em Lisboa, até à publicação deste texto, estão disponíveis 33 caronas, 91 vagas em caronas e 51 hospedagens. No Porto, são 31 caronas, 87 vagas e 22 hospedagens. Já em Faro, há uma carona, três vagas e nenhuma hospedagem cadastrada. No Porto e em Faro, a abstenção foi de 57,30% e 66,62%, respectivamente.Em Faro, a cônsul-geral Kátia Gilaberte reforça o pedido para que as pessoas baixem o e-Título e, assim, saibam com antecedência qual é a seção de votação. A diplomata também pontua que não ter votado no primeiro turno não impede ninguém de votar no segundo.NúmerosLula foi o candidato mais votado em duas das três cidades com votos em Portugal. Em Lisboa, teve 14.948 votos (53,51%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 10.548 votos (37,76%). Ao todo, foram registrados 28.643 votos, com 97,53% de votos nominais.No Porto, Lula foi também o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, com 10.356 votos (52,49%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 7.559 votos (38,32%). Ao todo, foram registrados 20.279 votos, com 97,28% de votos nominais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Diferentemente de Porto e Lisboa, em Faro o candidato Flávio Bolsonaro foi o mais votado. O filho de Jair Bolsonaro recebeu 48,8% dos votos, num total de 1305 votos, enquanto o adversário Lula teve o voto de 1097 eleitores, o que totaliza 41,09%.No exterior, eleitores votam somente para o cargo de presidente. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Portugal tem 134.797 eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições de 2026, um crescimento de 481,5% em relação a 2010, quando havia 23.182 eleitores inscritos no país. Do total, 57% são mulheres e 43% homens. Em 2022, Portugal tinha 80.709 eleitores e foram instaladas 104 seções eleitorais, com 363 mesas convocadas. Compareceram às urnas 37.501 eleitores, o equivalente a 46,46% do eleitorado, enquanto 43.208 (53,54%) se abstiveram. Dos votos, 36.337 foram considerados válidos (96,90%), 597 foram brancos (1,59%) e 567, nulos (1,51%). Na votação para Presidente da República, Lula recebeu 64% dos votos válidos e Jair Bolsonaro 36%.amanda.lima@dn.pt.Este texto está publicado na edição impressa do Diário de Noticias desta segunda-feira, dia 19 de outubro de 2026..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugueses preferem Lula a Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa.Segundo turno será logo após mudança para o horário de inverno em Portugal