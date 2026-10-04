Votação ocorreu em três prédios da Cidade Universitária.
Votação ocorreu em três prédios da Cidade Universitária.Foto: Leonardo Negrão
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Lisboa teve votação tranquila e baixa participação do eleitorado brasileiro

Dados provisórios indicam que cerca de 70% dos eleitores inscritos na capital portuguesa não foi votar.
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A ausências de longas filas e a baixa participação do eleitorado marcaram a votação presidencial brasileiras neste domingo, 04 de outubro. Dados preliminares do consulado indicam uma abstenção de 70% na capital portuguesa.

Os números oficiais, no entanto, só são divulgados após às 21:00 de Lisboa, equivalente ao horário do encerramento da votação no Brasil. Na capital portuguesa o envio dos votos ocorreu em menos de duas horas após o fecho das urnas. A apuração pode ser acompanhada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em relação ao baixo número de comparecimento nas urnas, o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, afirmou que uma das razões pode ser o feriado na segunda-feira, 05 de outubro. Na última eleição, a abstenção rondou os 56%.

O dia decorreu sem nenhum tipo de transtorno com as urnas ou questões de segurança. Eleitores de Lula e de Flávio Bolsonaro trocaram insultos e cânticos, mas sem necessidade de intervenção da segurança.

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A operação em Lisboa envolveu quase 500 pessoas, sendo mais de 400 mesários. A organização foi bastante elogiada pela rapidez, principalmente se comparado com o pleito de 2022, quando o tempo de espera na fila passou as três horas em alguns momentos.

Neste ano, as filas foram rápidas e registraram-se somente pela manhã. À tarde nem era preciso esperar, com o fluxo contínuo direto para as seções de votação.

Quando as urnas fecharam, às 17:00, apenas os que se atrasaram ficaram sem votar. Nas redes sociais, circulou a informação falsa de que as urnas ficaram abertas até às 19:00, mesmo que os jornais e consulado tenham divulgado inúmeras vezes que o horário era até às 17:00.

Caso exista um segundo turno, será no dia 25 de outubro, no mesmo horário, das 7:00 às 17:00. Em Portugal, os eleitores podem votar apenas para o cargo de presidente.

amanda.lima@dn.pt

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