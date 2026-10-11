O segundo turno das eleições presidenciais do Brasil será realizado logo após a mudança para o horário de inverno em Portugal. Por isso, é importante ter atenção ao ajuste no relógio para não se perder no horário e chegar mais cedo do que o necessário. No primeiro turno, os primeiros eleitores chegaram por volta das 6:00 em Lisboa.Na madrugada de domingo, 25 de outubro, os relógios em território português serão atrasados em uma hora, passando das 02:00 para a 01:00. Ou seja, dá para ganhar uma hora a mais de sono ou para aproveitar como quiser.Para quem vai votar, o horário do segundo turno será igual ao primeiro: das 7:00 às 17:00, hora local. Quem não compareceu no dia 04 de outubro pode votar normalmente no dia 25, desde que esteja com o título em dia e cadastrado em Portugal.No país, a votação ocorre na capital e nas cidades do Porto e Faro. No primeiro turno, mais de 60% do eleitorado não compareceu às urnas no domingo em Portugal para escolher o novo presidente do Brasil. Em Lisboa, por exemplo, o maior local de votação do mundo, quase 50 mil eleitores deixaram de votar.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Lula foi o candidato mais votado em duas das três cidades com votos em Portugal. Em Lisboa, teve 14.948 votos (53,51%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 10.548 votos (37,76%). Ao todo, foram registrados 28.643 votos, com 97,53% de votos nominais.No Porto, Lula foi também o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, com 10.356 votos (52,49%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 7.559 votos (38,32%). Ao todo, foram registrados 20.279 votos, com 97,28% de votos nominais.Diferente de Porto e Lisboa, em Faro o candidato Flávio Bolsonaro foi o mais votado. O filho de Jair Bolsonaro recebeu 48,8% dos votos, num total de 1.305 votos, enquanto o adversário Lula teve o voto de 1.097 eleitores, o que totaliza 41,09%.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lisboa teve votação tranquila e baixa participação do eleitorado brasileiro.Veja todos os números da eleição brasileira em Portugal.Não foi votar? Saiba como justificar