No próximo dia 25 de outubro será realizado o segundo turno das eleições brasileiras. "Qual dos candidatos gostaria de ver na Presidência do Brasil?”. Esta foi a pergunta feita pela pesquisa DN/Aximage. Para 40% das pessoas ouvidas, o candidato é Lula (PT) e 32% não soube responder. Outros 28% preferem Flávio Bolsonaro. Na comparação com as intenções de voto nas eleições legislativas portuguesas de maio de 2025, Lula reúne mais preferências do que Flávio Bolsonaro entre os eleitores de todos os partidos, com exceção do Chega. Entre os eleitores do PS, Lula tem 59% das preferências, contra 18% de Flávio Bolsonaro. A vantagem é ainda mais expressiva entre os eleitores do Livre, com 71% para Lula e nenhum registo de preferência por Flávio Bolsonaro, e do Bloco de Esquerda (BE), com 80% contra 0%. Na CDU, Lula reúne 67% das preferências, enquanto Flávio Bolsonaro tem 11%.Na análise por classe social, Lula reúne 45% das preferências nas classes C1 e A/B, contra 34% nas classes D e C2. Flávio Bolsonaro tem 23% na classe D, 33% na C2, 28% na C1 e 25% na A/B. Já o percentual de entrevistados que não sabem ou não responderam é mais elevado na classe D, chegando a 43%. O candidato do PT foi o candidato mais votado em Portugal, com 26.401 votos, contra 19.412 de Flávio Bolsonaro, uma diferença de 6.989 votos. Lula venceu em Lisboa e Porto e o candidato do PL ganhou em Faro. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.amanda.lima@dn.pt.Este texto está na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, dia 12 de outubro de 2026..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Veja todos os números da eleição brasileira em Portugal.Lula admite resultado inesperado enquanto Flávio Bolsonaro fala no "fim da era do PT"