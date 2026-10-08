Quer votar no segundo turno, mas é longe e precisa de carona? Ou tem espaço no carro e pode levar outros eleitores? Conectar essas pessoas é o objetivo do site "Voto Lá Fora", criado para tentar combater a abstenção no segundo turno das eleições brasileiras, no dia 25 de outubro."O Voto Lá Fora é um mural. Ele junta quem tem vaga no carro ou um lugar para dormir com quem precisa chegar à seção eleitoral no 2º turno, domingo, 25 de outubro de 2026", consta na descrição. "O site é aberto a qualquer eleitor: ninguém pergunta em quem você vota. Ele só conecta as pessoas e não intermedeia pagamentos. O que for preciso combinar fica entre quem oferece e quem pede", complementa.Se a pessoa está buscando uma carona, deve escolher no site o país e a cidade onde vota e consultar as opções de caronas e hospedagens disponíveis. Para visualizar os anúncios, não é necessário fazer cadastro.Se encontrar uma opção que interesse, deve solicitar uma vaga informando seu primeiro nome, WhatsApp, número de pessoas e uma mensagem. O e-mail é opcional e pode ser usado para receber a resposta. Se a pessoa confirmar o pedido, entrará em contato pelo WhatsApp. Caso não haja resposta em até 48 horas, o pedido expira.Se você é quem está oferecendo carona ou hospedagem, informe no site seu primeiro nome e e-mail. Você receberá um código de seis dígitos para acessar a plataforma, sem precisar criar uma senha. A cada novo pedido, receberá uma notificação por e-mail e poderá confirmar ou recusar a solicitação na área "Meus anúncios". Ao confirmar, será disponibilizado o botão "Chamar no WhatsApp". As vagas disponíveis são descontadas automaticamente.O criador da iniciativa garante que os dados são protegidos e serão totalmente apagados após o dia 15 de novembro. "Ninguém vê e-mails, sobrenomes, endereços nem o telefone de quem oferece, que o site nem pede", explica.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Até a publicação deste texto, Lisboa tinha quatro caronas, 16 vagas e dez possibilidades de hospedagem. No Porto, constavam duas caronas, seis vagas e três hospedagens. Em Faro, havia uma carona e quatro vagas. Como o DN Brasil mostrou em reportagem, a distância até o local de votação foi uma das razões para a alta taxa de abstenção em Portugal.Mais de 60% do eleitorado não compareceu às urnas no domingo em Portugal para escolher o novo presidente do Brasil. Em Lisboa, por exemplo, o maior local de votação do mundo, quase 50 mil eleitores deixaram de votar.No continente, os eleitores mais distantes do local de votação em Lisboa estão no distrito de Castelo Branco, a cerca de 280 km da capital. A viagem é de aproximadamente três horas de carro.No Porto, os eleitores mais distantes do local de votação estão em Bragança, a cerca de 205 km da cidade, numa viagem de aproximadamente duas horas e meia de carro. Já em Faro, os eleitores mais distantes podem estar na região de Vila Viçosa, no distrito de Évora, a cerca de 260 km. A viagem tem duração de aproximadamente três horas e meia de carro.A distância é ainda maior para os eleitores residentes nos arquipélagos dos Açores e da Madeira que estão inscritos para votar em Lisboa. Como o voto no exterior é concentrado nos locais definidos pela Justiça Eleitoral, quem precisa viajar até à capital portuguesa pode ter de percorrer centenas ou até mais de mil quilômetros de avião.Dos 134.797 brasileiros aptos a votar, 82.691 não compareceram às urnas, enquanto 52.106 participaram da votação, o que corresponde a uma taxa de participação de 38,66%. A maior abstenção foi registrada em Faro (66,62%), seguida por Lisboa (63,56%) e Porto (57,30%). Em 2022, a abstenção entre os brasileiros inscritos para votar em Portugal foi de 53,54%.Os eleitores que não votaram, estejam registrados em Portugal ou no Brasil, precisam obrigatoriamente justificar a ausência. Cada turno conta como uma eleição separada. Ou seja, quem não votou no último domingo pode votar no segundo turno, desde que esteja inscrito. Veja aqui o guia completo do DN Brasil sobre o assunto.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Eleições Brasil. Distância, feriado e lembranças com filas na votação anterior explicam abstenção .Além de Lisboa, Porto e Faro também terão grande operação para eleições brasileiras