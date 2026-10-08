Até a publicação deste texto, Lisboa tinha quatro caronas, 16 vagas e dez possibilidades de hospedagem.
Até a publicação deste texto, Lisboa tinha quatro caronas, 16 vagas e dez possibilidades de hospedagem.Foto: Leonardo Negrão
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Busca ou quer dar carona para alguém votar em Portugal? Brasileiro cria site para conectar pessoas no segundo turno

"Voto lá fora" é uma iniciativa para ajudar nas longas distâncias que alguns eleitores enfrentam para votar em vários países, incluindo Portugal. Esta foi uma das razões para a alta abstenção.
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Quer votar no segundo turno, mas é longe e precisa de carona? Ou tem espaço no carro e pode levar outros eleitores? Conectar essas pessoas é o objetivo do site "Voto Lá Fora", criado para tentar combater a abstenção no segundo turno das eleições brasileiras, no dia 25 de outubro.

"O Voto Lá Fora é um mural. Ele junta quem tem vaga no carro ou um lugar para dormir com quem precisa chegar à seção eleitoral no 2º turno, domingo, 25 de outubro de 2026", consta na descrição. "O site é aberto a qualquer eleitor: ninguém pergunta em quem você vota. Ele só conecta as pessoas e não intermedeia pagamentos. O que for preciso combinar fica entre quem oferece e quem pede", complementa.

Se a pessoa está buscando uma carona, deve escolher no site o país e a cidade onde vota e consultar as opções de caronas e hospedagens disponíveis. Para visualizar os anúncios, não é necessário fazer cadastro.

Se encontrar uma opção que interesse, deve solicitar uma vaga informando seu primeiro nome, WhatsApp, número de pessoas e uma mensagem. O e-mail é opcional e pode ser usado para receber a resposta. Se a pessoa confirmar o pedido, entrará em contato pelo WhatsApp. Caso não haja resposta em até 48 horas, o pedido expira.

Se você é quem está oferecendo carona ou hospedagem, informe no site seu primeiro nome e e-mail. Você receberá um código de seis dígitos para acessar a plataforma, sem precisar criar uma senha. A cada novo pedido, receberá uma notificação por e-mail e poderá confirmar ou recusar a solicitação na área "Meus anúncios". Ao confirmar, será disponibilizado o botão "Chamar no WhatsApp". As vagas disponíveis são descontadas automaticamente.

O criador da iniciativa garante que os dados são protegidos e serão totalmente apagados após o dia 15 de novembro. "Ninguém vê e-mails, sobrenomes, endereços nem o telefone de quem oferece, que o site nem pede", explica.

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Até a publicação deste texto, Lisboa tinha quatro caronas, 16 vagas e dez possibilidades de hospedagem. No Porto, constavam duas caronas, seis vagas e três hospedagens. Em Faro, havia uma carona e quatro vagas. Como o DN Brasil mostrou em reportagem, a distância até o local de votação foi uma das razões para a alta taxa de abstenção em Portugal.

Mais de 60% do eleitorado não compareceu às urnas no domingo em Portugal para escolher o novo presidente do Brasil. Em Lisboa, por exemplo, o maior local de votação do mundo, quase 50 mil eleitores deixaram de votar.

No continente, os eleitores mais distantes do local de votação em Lisboa estão no distrito de Castelo Branco, a cerca de 280 km da capital. A viagem é de aproximadamente três horas de carro.

No Porto, os eleitores mais distantes do local de votação estão em Bragança, a cerca de 205 km da cidade, numa viagem de aproximadamente duas horas e meia de carro. Já em Faro, os eleitores mais distantes podem estar na região de Vila Viçosa, no distrito de Évora, a cerca de 260 km. A viagem tem duração de aproximadamente três horas e meia de carro.

A distância é ainda maior para os eleitores residentes nos arquipélagos dos Açores e da Madeira que estão inscritos para votar em Lisboa. Como o voto no exterior é concentrado nos locais definidos pela Justiça Eleitoral, quem precisa viajar até à capital portuguesa pode ter de percorrer centenas ou até mais de mil quilômetros de avião.

Dos 134.797 brasileiros aptos a votar, 82.691 não compareceram às urnas, enquanto 52.106 participaram da votação, o que corresponde a uma taxa de participação de 38,66%. A maior abstenção foi registrada em Faro (66,62%), seguida por Lisboa (63,56%) e Porto (57,30%). Em 2022, a abstenção entre os brasileiros inscritos para votar em Portugal foi de 53,54%.

Os eleitores que não votaram, estejam registrados em Portugal ou no Brasil, precisam obrigatoriamente justificar a ausência. Cada turno conta como uma eleição separada. Ou seja, quem não votou no último domingo pode votar no segundo turno, desde que esteja inscrito. Veja aqui o guia completo do DN Brasil sobre o assunto.

amanda.lima@dn.pt

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