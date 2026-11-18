Vão ser realizadas no próximo domingo, 22 de novembro, as provas da edição de 2026 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) Exterior, que confere aos brasileiros que vivem em outro país e que não concluiram os ensinos fundamental ou médio na idade certa a chance de obter o diploma.Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame, 1.127 brasileiros vão realizar as provas e Lisboa continua concentrando o maior número de participantes, com 361 inscritos. Em seguida estão Nagóia, com 86, e Hamamatsu, com 81 candidatos, as duas cidades no Japão. Além destas cidades, o exame será aplicado também em Frankfurt (Alemanha); Bruxelas (Bélgica); Barcelona e Madri (Espanha); Nova York, Boston e Miami (Estados Unidos); Paris (França); Amsterdã (Holanda); Roma (Itália); Tóquio (Japão); Genebra (Suíça); e Paramaribo (Suriname).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No dia da provaO Encceja é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação. Em Lisboa, a aplicação das provas é responsabilidade do consulado-geral do Brasil e ocorre no campus do Campo Grande da Universidade Lusófona.Todos os horários são os locais em Lisboa:Para as provas da manhã, a abertura dos portões será às 7h e o fechamento às 8h, marcando o início do exame. O encerramento das provas será às 12h.Já no turno da tarde, a abertura dos portões será às 13h e o fechamento às 14h. O encerramento da prova ocorrerá às 19h.É obrigatório levar:Um documento de identificação brasileiro oficial com foto (como o passaporte);Uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;O cartão de confirmação da inscrição impresso em papel.Cursinho em LisboaO Encceja foi criado pelo Governo brasileiro em 2002, inicialmente com provas aplicadas apenas no Brasil. Anos depois, passou a ser realizada a versão Encceja Exterior. Para quem quer obter o diploma de conclusão do Ensino Fundamental, é preciso ter no mínimo 15 anos de idade no dia da prova. Já para quem busca o certificado do Ensino Médio, a idade mínima é de 18 anos.Em Lisboa, existe um cursinho preparatório para o exame, totalmente gratuito e realizado com apoio do consulado-geral do Brasil. Segundo explica ao DN Brasil a coordenadora, Rejane Lima, o fato de Portugal ser o país com o maior número de inscritos "reafirma a importância do exame para a comunidade brasileira imigrante".Com o diploma de conclusão do ensino médio, brasileiros em Portugal podem pleitear cursos e vagas de emprego que exijam o 12º ano dos candidatos, grau escolar comparável ao 3º ano no Brasil."Há 15 anos o Encceja Lisboa desenvolve um trabalho de preparação gratuita, com acompanhamento pedagógico de professores voluntáriosm ajudando brasileiros a retomarem os estudos e conquistarem a certificação. Mais do que preparar para uma prova, o curso representa uma oportunidade de inclusão, valorização pessoal e novas perspectivas acadêmicas e profissionais para os brasileiros em Portugal. Já formamos mais de nove mil alunos", destaca Rejane Lima.Conforme o DN Brasil adiantou, a organização do curso Encceja Lisboa passou a liderar um projeto-piloto que poderá fazer com que o modelo do exame sirva de exemplo para que Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP) possam também certificar os seus cidadãos.Imigrantes dos PALOP já podem assistir às aulas do cursinho preparatório junto com os alunos brasileiros. Além disso, através dos diálogos com as embaixadas, a coordenação está auxiliando cada país no desenvolvimento do seu próprio exame de certificação. São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau, Angola, Moçambique e Cabo Verde já estão dentro do processo.As aulas do cursinho ocorrem na Universidade Lusófona, a partir das 19h, de segunda a sexta-feira. Os interessados em participar, ou em serem professores voluntários, podem se inscrever pelo e-mail enccejalisboa@gmail.com ou buscar informações pelo número +351 929125606..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Prova para obter nacionalidade portuguesa impulsiona venda de testes online.Dedicação: cursinho à noite em Lisboa prepara para prova que certifica o Ensino Médio