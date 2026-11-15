Já se sabe que será necessário fazer uma prova de conhecimentos sobre a cultura portuguesa para a nacionalidade. Os tópicos e o conteúdo, no entanto, permanecem sem serem revelados pelo Governo, meses depois de a lei mudar. Mas, já há quem esteja vendendo cursos para a prova.Pelo menos dois sites foram criados com testes, quizzes e documentos de estudo. O mais recente é o https://provanacionalidade.pt/. O kit completo de estudos está à venda por 29 euros.De acordo com o portal, o pacote inclui um guia de estudo em PDF, um banco de 353 perguntas com explicações, cinco simulados com 25 questões cada e um plano de estudos de quatro semanas. O material contempla ainda atualizações da edição de 2026. Segundo a plataforma, o pagamento é processado pela Hotmart, o acesso é disponibilizado imediatamente por e-mail e a compra conta com garantia de 15 dias.Outro site, já noticiado pelo DN Brasil, é o testenacionalidade.com. Foi criado por um engenheiro francês com amigos em Portugal. A plataforma Teste de Nacionalidade um teste gratuito com 20 perguntas.Já o kit completo custa 19 euros, em pagamento único e sem prazo de validade. O serviço inclui 477 perguntas com explicações, simulações ilimitadas de 40 questões, com duração de 30 minutos, exercícios organizados por tema e revisão dos erros. O conteúdo está disponível em português e inglês, lado a lado, e pode ser acessado pelo celular, tablet ou computador. A nova lei que exige a prova de conhecimentos entrou em vigor no mês de maio. A regulamentação só foi aprovada no dia 29 de outubro, já passado o prazo de 90 dias previsto em lei. Mas ainda não foi dessa vez que imigrantes finalmente vão saber quais as novas regras exatas e em que consistirá a prova.Estes detalhes só serão divulgados quando a portaria for publicada no Diário da República (DRE). Passados 15 dias desde a aprovação, o documento ainda não foi publicado.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Detalhes sobre aplicação prática da Lei da Nacionalidade serão conhecidos em breve.O que pode cair no teste de nacionalidade portuguesa? Engenheiro cria simulado online