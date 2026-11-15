Os tópicos e o conteúdo permanecem sem serem revelados pelo Governo.
Os tópicos e o conteúdo permanecem sem serem revelados pelo Governo.Foto: Unsplash
DN Brasil

Prova para obter para nacionalidade portuguesa impulsiona venda de testes online

Já existem sites com quiz de preparação para a prova, ainda não regulamentada pelo Governo na prática.
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Já se sabe que será necessário fazer uma prova de conhecimentos sobre a cultura portuguesa para a nacionalidade. Os tópicos e o conteúdo, no entanto, permanecem sem serem revelados pelo Governo, meses depois de a lei mudar. Mas, já há quem esteja vendendo cursos para a prova.

Pelo menos dois sites foram criados com testes, quizzes e documentos de estudo. O mais recente é o https://provanacionalidade.pt/. O kit completo de estudos está à venda por 29 euros.

De acordo com o portal, o pacote inclui um guia de estudo em PDF, um banco de 353 perguntas com explicações, cinco simulados com 25 questões cada e um plano de estudos de quatro semanas. O material contempla ainda atualizações da edição de 2026. Segundo a plataforma, o pagamento é processado pela Hotmart, o acesso é disponibilizado imediatamente por e-mail e a compra conta com garantia de 15 dias.

Outro site, já noticiado pelo DN Brasil, é o testenacionalidade.com. Foi criado por um engenheiro francês com amigos em Portugal. A plataforma Teste de Nacionalidade um teste gratuito com 20 perguntas.

Já o kit completo custa 19 euros, em pagamento único e sem prazo de validade. O serviço inclui 477 perguntas com explicações, simulações ilimitadas de 40 questões, com duração de 30 minutos, exercícios organizados por tema e revisão dos erros. O conteúdo está disponível em português e inglês, lado a lado, e pode ser acessado pelo celular, tablet ou computador.

A nova lei que exige a prova de conhecimentos entrou em vigor no mês de maio. A regulamentação só foi aprovada no dia 29 de outubro, já passado o prazo de 90 dias previsto em lei. Mas ainda não foi dessa vez que imigrantes finalmente vão saber quais as novas regras exatas e em que consistirá a prova.

Estes detalhes só serão divulgados quando a portaria for publicada no Diário da República (DRE). Passados 15 dias desde a aprovação, o documento ainda não foi publicado.

amanda.lima@dn.pt

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