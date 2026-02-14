Cursinho gratuito para o Encceja Exterior está com inscrições abertas, saiba como se inscrever

Brasileiras e brasileiros que moram em Portugal e não concluíram o Ensino Fundamentel ou Médio têm a oportunidade de fazer a prova do Encceja Exterior, o exame, realizado pelo Governo brasileiro, que certifica as competências dos candidatos.Em Lisboa, um cursinho prepara gratuitamente os alunos para a prova. Segundo Rejane Lima, ter esta certificação é "uma mais-valia muito importante" para o mercado de trabalho, além de ajudar na adaptação ao país.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, no YouTube e no Spotify..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 13 de fevereiro.Novo presidente de Portugal vai analisar projetos que alteram Lei da Nacionalidade e do retorno de imigrantes