Cursinho gratuito para o Encceja Exterior está com inscrições abertas, saiba como se inscrever

A prova garante aos brasileiros que não concluíram os ensinos Fundamental ou Médio na idade certa a chance de obter os diplomas. Rejane Lima, coordenadora do curso, explica como participar das aulas.

Brasileiras e brasileiros que moram em Portugal e não concluíram o Ensino Fundamentel ou Médio têm a oportunidade de fazer a prova do Encceja Exterior, o exame, realizado pelo Governo brasileiro, que certifica as competências dos candidatos.

Em Lisboa, um cursinho prepara gratuitamente os alunos para a prova. Segundo Rejane Lima, ter esta certificação é "uma mais-valia muito importante" para o mercado de trabalho, além de ajudar na adaptação ao país.

