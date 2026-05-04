Pagar com Pix via MB Way em Portugal é nova aposta da PagBrasil

A PagBrasil, empresa de tecnologia especializada em soluções para pagamento online, avança na Europa com planos para operacionalizar o seu mais novo produto, o RoamingPay, um serviço que conecta sistemas de pagamento regionais através dos QR codes e vai fazer com que brasileiros em Portugal possam pagar através do Pix ou do aplicativo do seu banco no Brasil mesmo que o comerciante local ofereça apenas as opções do MB way ou multibanco nacional.Lançado há cerca de um mês na Argentina, Paraguai e Colômbia, o cronograma de expansão do serviço tem dez países como objetivo até o final de 2026, com Portugal sendo o mercado principal na Europa. A expectativa da empresa é a de movimentar mais de 500 milhões de euros este ano com o RoamingPay.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!E como funciona o serviço? De acordo com o CEO da PagBrasil, “a grande sacada” é “interconectar sistemas de pagamento que já existem no país, para que conversem entre si, como se fosse uma camada de tradução do QR code”, explica Alex Hoffmann ao DN Brasil. “Interconectando esses sistemas, eu consigo chegar na padaria no interior da Argentina, na padaria em Cracóvia, ou na lojinha que conserta sapatos do interior de Portugal, que nunca vai aceitar Pix, mas ela aceita MB Way”, completa o CEO. .Como evitar cobranças de roaming ao sair de Portugal?.No ato do pagamento, basta que o lojista apresente o QR code, seja na função multibanco, seja no MB Way. O comprador, ao fazer a leitura pelo aplicativo bancário escolhido, vai ter uma transação efetivada em reais, como se fosse um Pix instantâneo. “O comerciante português nem precisa saber como é que a pessoa está pagando”, afirma Hoffmann. “É a mesma forma de pagamento que ele já está oferecendo para portugueses. O banco escaneia o QR code, a gente reconhece que é compatível com a nossa rede. O MB Way a gente ainda não tem compatibilidade, mas essa é a missão, interconectar esses vários sistemas. E a gente reconhece, converte para um QR code do país, mas isso tudo no background, a pessoa nem fica sabendo, ela só escaneia”, completa.Expansão x soberaniaA PagBrasil é uma das fintechs brasileiras a disponibilizar o Pix como modo de pagamento em Portugal, desde 2024, seguindo a tendência de expansão da ferramenta para vários países. Até agora, o Pix só funciona por aqui se o comerciante decidir que quer aderir ao serviço.O contexto econômico global tem feito com que cada país procure soluções para garantir a sua soberania diante de sistemas de pagamentos. Olhando para a Europa, a SIBS, empresa criadora do MB Way, anunciou que vai integrar uma rede regional envolvendo 13 países para que, até o final deste ano, seja possível fazer transferências entre utilizadores e, em 2027, habilite pagamentos com a ferramenta portuguesa em qualquer um dos 13 locais.É este caminho de autonomia, mas através de cooperações regionais, que Alex Hoffmann entende responder as demandas atuais, até por considerar que “soluções como o Pix esbarram em regionalismos que podem travar a capilaridade” do produto. Para o CEO, não faz sentido que um país adote uma ferramenta de pagamento estrangeiro e retorne “ao passado, com erro de Visa e Master (bandeiras de cartão de crédito americanas), que é impor uma solução global, sendo que as pessoas locais daquele país entendem muito mais”, ressalta.“O Pix funciona em Portugal porque português gosta do Brasil e tem muito brasileiro aí para ensinar a sua importância, mesmo assim, existe um grau de xenofobia de Pix em tudo o que é lugar, está tomando conta de tudo. As formas de pagamento nacionais têm um pouco de regionalismo e não é bom entrar nessa briga. Vamos interconectar os sistemas, cada um fica com o seu e daí não precisa do papelzinho na padaria em Portugal com o símbolo da bandeira do Brasil”, conclui Hoffmann.Este texto está publicado na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, 04 de maio de 2026..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..MB Way vai permitir transferências além fronteiras até final do ano."Uma aposta vencedora". Método de pagamento brasileiro PIX segue em expansão em Portugal.Depois de Braga, rede Continente expande PIX para mais 18 lojas em Lisboa e arredores