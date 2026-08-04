Método de pagamento mais utilizado do Brasil na atualidade, o Pix segue o seu caminho de expansão internacional e está operacional em oito países: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha e França."A funcionalidade é possível por meio de parcerias entre instituições financeiras, fintechs brasileiras e empresas de câmbio autorizadas", explica o Governo Federal no anúncio sobre o alcance do serviço, destacando ainda uma das principais vantagens para quem paga com Pix no exterior. "A nova forma de pagamento evita o IOF cobrado nas compras internacionais feitas com cartão de crédito", escreve.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Quando um lojista adere ao serviço, o cliente com conta bancária no Brasil pode pagar com Pix através da leitura de um QR Code diretamente pelo aplicativo do seu banco. O valor na moeda estrangeira é automaticamente convertido para reais e fica visível na máquina de pagamento.Em Portugal, o modo de pagamento do Brasil começou a ser disponibilizado em finais de 2024, com expansão até hoje. O Pix está presente em grandes superfícies comerciais do país, como a rede de supermercados Continente, as lojas do shopping El Corte Inglés, sapatarias, farmácias e vários outros tipos de estabelecimentos.Em breve, o sistema deverá ser integrado ao MB Way, o método de pagamento instantâneo mais popular entre os portugueses. Diferente do Pix, que é uma criação do Banco Central do Brasil, o MB Way é um produto privado e depende da existência de um cartão bancário associado a uma conta. Conforme o DN Brasil antecipou, até o final deste ano, a PagBrasil, empresa de tecnologia especializada em soluções para pagamento online, promete avançar na Europa com a operacionalização o seu mais novo produto, o RoamingPay, um serviço que conecta sistemas de pagamento regionais através dos QR codes e vai fazer com que brasileiros em Portugal possam pagar através do Pix ou do aplicativo do seu banco no Brasil mesmo que o comerciante local ofereça apenas as opções do MB way ou multibanco nacional.O sucesso do Pix é lido como uma ameaça pelo Governo norte-americano e o serviço se tornou alvo da administração de Donald Trump, sendo utilizado, inclusive, como justificativa para a imposição do tarifaço contra o Brasil. O escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), num relatório, acusou a tecnologia brasileira de prejudicar “injustamente” as empresas dos EUA que prestam serviços de pagamento eletrônico, como as gigantes financeiras MasterCard, Visa e o Whatsapp Pay. Por sua vez, o Fundo Monetário Internacional (FMI) elogiou o Pix como um dos principais responsáveis pela transformação do sistema financeiro brasileiro. caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é um braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..FMI elogia Pix e cobra autonomia financeira do Banco Central.TAP passa a aceitar pagamentos com PIX em balcões de aeroportos no Brasil.Modelo do Pix desafia controle financeiro dos EUA sobre o Brasil