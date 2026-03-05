Embaixada e Consulado promovem atividades para celebrar o Dia da Mulher em Lisboa

Uma programação que começa nesta quinta-feira, 5 de março, celebra o Dia da Mulher, com foco na comunidade brasileira em Portugal. “Elas em Movimento” será uma série de eventos promovidos pela Embaixada do Brasil em Lisboa, com apoio do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que também terá atividades especiais neste mês.“A programação reafirma o compromisso da Embaixada do Brasil em Lisboa com a promoção da cultura brasileira e com o fortalecimento do debate sobre igualdade de gênero, ampliando espaços de escuta, criação e protagonismo feminino no contexto luso-brasileiro”, destaca nota oficial da embaixada.Na área da cultura, haverá sessões especiais da peça “A Mulher Desarvorada”. Protagonizada pela brasileira Tati Pasquali, a apresentação ocorre no Teatro Ibérico, de quinta-feira até domingo, 08 de março. Mais detalhes aqui.Já na sexta-feira, 06 de março, ocorre o workshop “Futuros”. O evento será às 18h, na Casa Capitão, conduzido por Thaís Prado, do projeto Feminist Futures. A atividade propõe reflexões sobre perspectivas feministas e a construção de futuros possíveis. A entrada é gratuita, mas é necessário fazer inscrição antecipada aqui.No sábado, 7 de março, a Casa Capitão recebe mais um evento, das 14h às 18h: a roda de conversa “Deixa Ela Falar”. A primeira mesa, intitulada “Ser mulher: trabalho, cuidado e invisibilidades”, será mediada por Stephany Lins, produtora cultural e mestre em Cultura e Gênero, com participação da presidente da Casa do Brasil, Ana Paula Costa, e de Camila Lamartine, doutoranda em Ciências da Comunicação, ativista e pesquisadora de feminismos contemporâneos e decoloniais.A segunda roda, “Feminismos, Cultura e Futuros Possíveis”, terá mediação de Luana Bistane, especialista em Economia Criativa e mestre em Cultura e Comunicação, e contará com a participação da atriz Tati Pasquali, de Suzana Cohen, doutora em Tendências, com foco em tecnologia e seus impactos na sociedade e no consumo, e de Zia Soares, encenadora, atriz e diretora artística do Teatro GRIOT. Assim como no workshop de sexta-feira, o evento é gratuito, mas requer inscrição antecipada.No domingo, Dia da Mulher, a brasileira Camila Masiso realiza o show “Vozes em Travessia”. A artista se apresenta às 20h, na Casa Capitão, com entrada livre, sujeita à inscrição no link.EMuBJá o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa inaugura oficialmente neste mês o Espaço Mulher, bem como celebra o primeiro aniversário do Espaço da Mulher Brasileira em Lisboa (EMuB Lisboa). O local “reafirma o seu compromisso com a valorização das brasileiras e com a ampliação de espaços de escuta e informação”.O consulado também lançou recentemente a campanha online “Você tem voz”, com vídeos informativos nas redes sociais. O combate à violência contra as mulheres é uma meta traçada pelo cônsul-geral Alessandro Candeas desde que chegou ao posto, em outubro de 2024. Desde então, várias ações já foram realizadas.Outra atividade especial do consulado neste mês é o evento “Renascimento de Mulheres – Conexões, consciência e empreendedorismo além-fronteiras”. A programação inclui temas como gestão consciente, saúde emocional e a construção de redes de apoio. O evento conta com a parceria da revista Entre Rios. As vagas são limitadas, e as interessadas devem confirmar presença até o dia 10 de março pelo e-mail redes@revistaentrerios.pt.amanda.lima@dn.pt.Consulado brasileiro em Lisboa já fez 28 atendimentos por violência doméstica este ano.Nova cartilha de prevenção à violência contra brasileiras no exterior é lançada em Lisboa