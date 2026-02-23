Peça é apresentada pela brasileira Tati Pasquali.
Peça é apresentada pela brasileira Tati Pasquali.Foto: DR
Cultura DN Brasil

Peça "A mulher desarvorada" entra em cartaz novamente com quatro sessões

Palco desta vez será o do teatro Ibérico, de 05 a 08 de março. Ingressos já estão à venda.
Publicado a

Sucesso na primeira temporada, A Mulher Desarvorada ganhou mais quatro apresentações em Lisboa. Desta vez, a atriz brasileira Tati Pasquali sobe ao palco do Teatro Ibérico. A peça estará em cartaz de 05 a 08 de março, às 21h00, com exceção de domingo, quando a apresentação será às 17h00. Os ingressos já estão à venda, no valor de 15 euros.

Em A Mulher Desarvorada, a atriz brasileira radicada em Lisboa atua como uma mulher de 40 anos que abandonou a carreira para cuidar da família. Ela vê seu mundo desmoronar quando o marido revela que tem outra mulher.

A artista vai “quebrar a quarta parede” e compartilhar também fragmentos de sua própria experiência, o que confere ainda mais força à peça. O monólogo é inspirado em textos da filósofa e escritora Simone de Beauvoir.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Segundo a sinopse, muitas mulheres poderão se identificar com a temática. “Numa linha tênue entre ficção e realidade, existencialismo e vida cotidiana, a atriz conduz o público em um diálogo delicado e honesto sobre um tema transversal a muitas mulheres: a sensação de perda de controle sobre a própria existência, especialmente a partir da maternidade.”

A peça promete ser “um convite à reflexão coletiva sobre os papéis socialmente impostos às mulheres e sobre as possibilidades de reescrever narrativas pessoais que tantas vezes foram silenciadas”. Tati, além de ser a intérprete da peça, assina também a dramaturgia.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil
Peça é apresentada pela brasileira Tati Pasquali.
Peça Menopausa, com Cláudia Raia, ganha nova temporada em Lisboa
Peça é apresentada pela brasileira Tati Pasquali.
Comédia brasileira sobre amizade feminina estreia primeiro em Portugal e depois chega ao Brasil
Cultura
Teatro
Brasileiras em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt