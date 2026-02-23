Peça "A mulher desarvorada" entra em cartaz novamente com quatro sessões

Sucesso na primeira temporada, A Mulher Desarvorada ganhou mais quatro apresentações em Lisboa. Desta vez, a atriz brasileira Tati Pasquali sobe ao palco do Teatro Ibérico. A peça estará em cartaz de 05 a 08 de março, às 21h00, com exceção de domingo, quando a apresentação será às 17h00. Os ingressos já estão à venda, no valor de 15 euros.Em A Mulher Desarvorada, a atriz brasileira radicada em Lisboa atua como uma mulher de 40 anos que abandonou a carreira para cuidar da família. Ela vê seu mundo desmoronar quando o marido revela que tem outra mulher.A artista vai “quebrar a quarta parede” e compartilhar também fragmentos de sua própria experiência, o que confere ainda mais força à peça. O monólogo é inspirado em textos da filósofa e escritora Simone de Beauvoir.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Segundo a sinopse, muitas mulheres poderão se identificar com a temática. “Numa linha tênue entre ficção e realidade, existencialismo e vida cotidiana, a atriz conduz o público em um diálogo delicado e honesto sobre um tema transversal a muitas mulheres: a sensação de perda de controle sobre a própria existência, especialmente a partir da maternidade.”A peça promete ser “um convite à reflexão coletiva sobre os papéis socialmente impostos às mulheres e sobre as possibilidades de reescrever narrativas pessoais que tantas vezes foram silenciadas”. Tati, além de ser a intérprete da peça, assina também a dramaturgia.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.Peça Menopausa, com Cláudia Raia, ganha nova temporada em Lisboa.Comédia brasileira sobre amizade feminina estreia primeiro em Portugal e depois chega ao Brasil