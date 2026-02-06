Radar DN Brasil

Consulado brasileiro em Lisboa já fez 28 atendimentos por violência doméstica este ano

Foram sete casos novos registrados de janeiro até agora, com mais 21 atendimentos de casos já denunciados e que continuam em acompanhamento. No Radar DN Brasil, falamos sobre a campanha Você Tem Voz.

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa já realizou, de janeiro até agora, 28 atendimentos de casos de violência doméstica: sete ocorrências novas e 21 acompanhamentos de situações reportadas no ano passado.

Esta semana, o consulado, por meio do Espaço da Mulher Brasileira (EMuB), lançou a campanha de prevenção e combate à violência contra as mulheres 'Você tem Voz', que traz vídeos didáticos com informações sobre onde buscar ajuda, além de compartilhar vivências e depoimentos reais.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com o programa Espaço Mulher - O Movimento, apresentado pela atriz e diretora Thaís de Campos e pela advogada e empresária Daniela Sisluxe, que contam mais sobre o projeto no Radar DN Brasil.

As entrevistas e vídeos da campanha vão ser divulgados nos perfis oficiais do consulado e do programa Espaço Mulher.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Espaço da Mulher Brasileira do consulado lança campanha "Você Tem Voz"
