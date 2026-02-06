Consulado brasileiro em Lisboa já fez 28 atendimentos por violência doméstica este ano

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa já realizou, de janeiro até agora, 28 atendimentos de casos de violência doméstica: sete ocorrências novas e 21 acompanhamentos de situações reportadas no ano passado.Esta semana, o consulado, por meio do Espaço da Mulher Brasileira (EMuB), lançou a campanha de prevenção e combate à violência contra as mulheres 'Você tem Voz', que traz vídeos didáticos com informações sobre onde buscar ajuda, além de compartilhar vivências e depoimentos reais.A iniciativa é desenvolvida em parceria com o programa Espaço Mulher - O Movimento, apresentado pela atriz e diretora Thaís de Campos e pela advogada e empresária Daniela Sisluxe, que contam mais sobre o projeto no Radar DN Brasil.As entrevistas e vídeos da campanha vão ser divulgados nos perfis oficiais do consulado e do programa Espaço Mulher..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Estreia! Assista ao Radar, o novo programa semanal do DN Brasil.Espaço da Mulher Brasileira do consulado lança campanha "Você Tem Voz"